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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن المشروعات المتوقفة بكفر الشيخ وبحث تشغيلها؟

الأربعاء، 04 أبريل 2018 04:38 م
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن المشروعات المتوقفة بكفر الشيخ وبحث تشغيلها؟ اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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تعددت المشروعات المتوقفة منذ أكثر من 20 سنة بكفر الشيخ، وطوال تلك السنوات لم يتحرك مسئولًا لإعادة تشغيلها حتى تولى اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ مسئولية المحافظة، وفوجئ بوجود مصانع متوقفة منذ سنوات، وتقع على مساحات كبيرة من الأراضى فقرر تشغيبلها، منها مصنع ألبان سخا، ومصنع أعلاف كفر الشيخ .

 

ماذا تعرف عن مصنع ألبان سخا؟

مصنع ألبان سخا من أهم المشروعات القومية التى تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى بمحافظة كفر الشيخ، والمصنع كان مقام على 13 ألف متر مربعًا، حوالى 3 أفدنة و13 قيراطا و6 أسهم، وتم ضم حوالى فدان ونصف أراضى كانت منهوبة، وتسعى محافظة كفر الشيخ من جانبها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لإعادة إحياء وتشغيل المصنع، لتشجيع أهالى المحافظة للتوسع فى الإنتاج الحيوانى "إنتاج اللحوم والألبان"، وتوفير السلع المتعلقة بمنتجات الألبان، بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

 

كيف تتم إعادة تأهيل المصنع؟

قال محافظ كفر الشيخ، إن إعادة تشغيل مصنع ألبان سخا هو خطوة جيدة على الطريق الصحيح وبداية لتشغيل جميع المصانع المتوقفة واستغلال الطاقات المهملة بهدف الإنتاج وتشغيل البطالة وسد احتياجات المواطنين، مؤكدًا على أنه تم هدم بقايا المصنع القديم والمتهالك بالكامل، مع بناء مبان حديثة تتناسب مع تنوع صناعة منتجات الألبان، وإنشاء بنية تحتية كاملة المرافق من ناحية الصرف والكهرباء والمياه.

 

 وأكد السيد نصر، على أن إعادة تشغيل مصنع ألبان سخا سيتكلف نصف مليار جنيه، مشددًا على أنه شكل لجنة لحصر الأراض والممتلكات التابعة لمصنع الألبان بسخا المتوقف منذ 20 عامًا .

 

ما فرص العمل التى سيوفرها إعادة تشغيل المصنع؟

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أن المصنع الجديد للألبان سيوفر 3 آلاف فرصة عمل، مشيرًا إلى أن هناك أراضى منهوبة تابعه لمصنع ألبان سخا، سيتم إعادتها، مؤكدًا على أن إعادة تشغيل مصنع ألبان سخا هو خطوة جيدة على الطريق الصحيح، وبداية لتشغيل جميع المصانع المتوقفة واستغلال الطاقات المهملة بهدف الإنتاج وتشغيل البطالة وسد احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن مساحة المصنع 5 أفدنة لينتج 50 طنًا من الألبان يوميا لإنتاج الجبن الأبيض المتميز، والألبان المعاملة بدرجات الحرارة العالية ومنتجات الزبادى بأنواعها.

 

ما سبل ربط الإنتاج بالتنمية؟

وقال نصر، إن هناك مركز التدريب على إنتاج الألبان بسخا، مُقام على مساحة 10 أفدنة، يضم 500 رأس ماشية من الأبقار و200 من الجاموس، 900 من الأغنام، بالإضافة إلى الدواجن المتنوعة، يستفاد منه فى مصنع سخا للألبان لربط الإنتاج بالتنمية .

 

ماذا تعرف عن مصنع أعلاف كفر الشيخ؟

يقع المصنع على 7644 مترًا شرق مدينة كفر الشيخ، ومتوقف عن العمل منذ سنوات، وتسعى محافظة كفر الشيخ لوضع خطة عاجلة لإعادة تطويره وتشغيله مرة ثانية على أحدث النظم، لتوفير عمل لأبناء المحافظة من خلال خطة عاجلة يشرف عليها اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، وسيتم إقامة مشاريع على الموقع تنتج وتساعد على توفير فرص للعمل.


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