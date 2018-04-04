سفير أمريكا بالكويت: الأسد باق فى منصبه والتغيير يجب أن يكون بأيدى السوريين







الكويت (أ ش أ)

قال السفير الأمريكى لدى الكويت لورانس سيلفرمان، ان الرئيس السورى بشار الأسد باق فى منصبه فى الوقت الحالى، إلا أنه يجب أن يكون هناك تغييرا سياسيا فى سوريا بأيدى السوريين أنفسهم.

وأضاف سيلفرمان – فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء – أن الولايات المتحدة تعول كثيرا على تعاون روسيا فى هذا الصدد؛ للضغط على النظام السورى من أجل البدء فى عملية التغيير السياسى.

وحول ما إذا كان التوتر فى العلاقات الروسية ـ الأمريكية سيؤثر على تعاون البلدين على الصعيد السورى، قال سيلفرمان "إن الولايات المتحدة تريد علاقات جيدة مع روسيا، لكن تطوير العلاقات يتطلب تغيرا فى السلوك الروسي، ونأمل فى أن يستمر تعاون البلدين على الصعيد السوري، وأن توفى روسيا بالتزاماتها، وأن تضغط على النظام لوقف الهجمات المتكررة على المدنيين، وأن تساهم فى نزع الأسلحة الكيماوية من يد النظام، بالإضافة إلى المشاركة فى دعم عملية التغيير السياسى فى سوريا".

وحول طرد روسيا لستين دبلوماسيا أمريكيا ردا على قيام الولايات المتحدة بطرد 60 من الدبلوماسيين الروس فى وقت سابق، أوضح سيلفرمان أن الخطوة الروسية كانت متوقعة، والولايات المتحدة ستنظر فى إجراءات إضافية، لأنها لن تتسامح فى تهديد روسيا لأمن واستقرار الدول الأخرى وتدخلها السافر فى شؤونها، لافتا إلى أن استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين له آثار وخيمة تهدد حياة المدنيين وتخلف ضحايا فى صفوفهم.

وفيما يتعلق بالقمة الأمريكية – الخليجية، قال السفير الأمريكى لدى الكويت، إن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجى الست، حريصون على إقامة القمة الأمركية ـ الخليجية والمشاركة فيها، لافتا إلى أن واشنطن تعمل على المساهمة فى حل الأزمة الخليجية بأسرع وقت ممكن، ومساندة جهود الكويت فى هذا الصدد، موضحا فى الوقت نفسه أن بلاده يجمعها أجندة مشتركة مع مختلف دول مجلس التعاون، بداية من التعاون الأمنى ومكافحة الإرهاب، مرورا بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى.

وحول ميزان التبادل التجارى بين الولايات المتحدة والكويت، كشف سيلفرمان أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يفوق الـ 6 مليارات دولار؛ وأن العام الماضى سجل رقما قياسيا فى الصادرات الأمريكية إلى الكويت، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الكويتية فى الولايات المتحدة تصل إلى نحو 300 مليار دولار.