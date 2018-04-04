رويترز: الدفاع الجوى السعودى يدمر صاروخا فوق جازان







(رويترز)

نقلت وكالة الأنباء رويترز عن وسائل إعلام سعودية، أن قوات الدفاع الجوى السعودى تصدت لصاروخ باليستى فوق سماء مدينة جازان.

وفى وقت سابق حمل التحالف العربى فى اليمن المتمردين الحوثيين مسؤولية الحريق الذى أدى إلى تدمير مخزونات كبيرة من المساعدات الغذائية فى ميناء الحديدة على البحر الأحمر.