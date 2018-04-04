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الأربعاء، 04 أبريل 2018 04:05 م
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روسيا تعلن استعدادها لتنظيم لقاء بين حفتر والسراج على أراضيها

الأربعاء، 04 أبريل 2018 03:40 م
روسيا تعلن استعدادها لتنظيم لقاء بين حفتر والسراج على أراضيها حفتر


وكالات الأنباء
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أعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية الأزمة الليبية ليف دينجوف أن موسكو مستعدة للمساهمة فى عقد حوار بين أطراف الصراع فى ليبيا وتنظيم لقاء بين رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فايز السراج والقائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر.

وقال دينجوف فى تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك، اليوم الأربعاء، على هامش مؤتمر الأمن الدولى بموسكو - "نحن منفتحون دائما لتنظيم حوار تحت رعاية روسيا وعلى أراضى الاتحاد الروسى.. ولكن حتى الآن لم يكن هناك أى طلب من الجانب الليبى بهذا الشأن".

وكان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو قد أكد، خلال كلمته بالمؤتمر، أن تفكيك ليبيا أدى إلى تنامى الإرهاب فى القارة الأفريقية، مما يؤثر بالسلب على الأمن فى الإقليم بشكل عام.

 


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لقاء بين حفتر والسراج فى موسكو

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