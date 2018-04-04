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روسيا تستبعد فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات جديدة ضد موسكو فى قضية سكريبال

الأربعاء، 04 أبريل 2018 10:05 ص
روسيا تستبعد فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات جديدة ضد موسكو فى قضية سكريبال المندوب الروسى بالاتحاد الأوروبى فلاديمير تشيجوف


موسكو(أ ش أ)
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استبعد المندوب الروسى الدائم لدى الاتحاد الأوروبى، فلاديمير تشيجوف، فرض الاتحاد عقوبات جديدة ضد بلاده بسبب قضية تسميم عميل المخابرات البريطانية العقيد السابق فى المخابرات العسكرية الروسية سيرجى سكريبال.

وقال تشيجوف - فى تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية -: " لا أعتقد ذلك، لأنه حتى فى المرحلة السابقة عندما بدأ الحديث بشأن التضامن مع بريطانيا، لم يكن هناك توافق فى الآراء حول الإجراءات العملية فى الاتحاد الأوروبى"،مشيرا إلى أن القرار الوحيد الذى اتخذ على مستوى الاتحاد الأوروبى هو استدعاء سفير الاتحاد من موسكو للمشاورات .

يذكر فى هذا السياق، أن الشرطة البريطانية عثرت فى 4 مارس الماضى على الضابط السابق فى الاستخبارات العسكرية الروسية سيرجى سكريبال، الذى عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغشيا عليهما فى مركز تجارى فى مدينة سالزبيرى البريطانية.

ويوجه الجانب البريطانى الاتهامات إلى روسيا بتورطها فى تسميم سكريبال وابنته، بينما تنفى موسكو هذه الاتهامات بشكل قاطع وتطالب السلطات البريطانية بتقديم أدلتها على هذا الاتهام .

 


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