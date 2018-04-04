روحانى: يجب تسليم السيطرة على منطقة عفرين إلى الجيش السورى







رويترز

نقل التلفزيون الإيرانى عن الرئيس حسن روحانى قوله، اليوم الأربعاء، لرئيسى تركيا وروسيا إنه يجب تسليم السيطرة على منطقة عفرين التى سيطرت عليها القوات التركية وحلفاؤها من المعارضين السوريين إلى الجيش السورى.

وقال روحانى خلال قمة فى أنقرة "التطورات الجارية فى عفرين لن تكون مفيدة إذا أخلت بوحدة الأراضى السورية، ويتعين تسليم السيطرة على هذه المناطق للجيش السورى".

وقال روحانى أن داعش وجماعات إرهابية أخرى تخدم مصالح قوى بعينها بينها أمريكا، مشيرا إلى أن إيران تعتقد بعدم وجود حل عسكرى للأزمة السورية وتعتبر ضمان استقلال سوريا أولوية لها.

وذكر التلفزيون الرسمى الإيرانى أن رؤساء تركيا وإيران وروسيا قالوا، اليوم الأربعاء، إن من المهم تهيئة الظروف لعودة السوريين النازحين بفعل القتال فى بلدهم .