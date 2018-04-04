روحانى: يجب تسليم السيطرة على منطقة عفرين إلى الجيش السورى

روحانى: يجب تسليم السيطرة على منطقة عفرين إلى الجيش السورىالأربعاء، 04 أبريل 2018 02:22 م
نقل التلفزيون الإيرانى عن الرئيس حسن روحانى قوله، اليوم الأربعاء، لرئيسى تركيا وروسيا إنه يجب تسليم السيطرة على منطقة عفرين التى سيطرت عليها القوات التركية وحلفاؤها من المعارضين السوريين إلى الجيش السورى.
وقال روحانى خلال قمة فى أنقرة "التطورات الجارية فى عفرين لن تكون مفيدة إذا أخلت بوحدة الأراضى السورية، ويتعين تسليم السيطرة على هذه المناطق للجيش السورى".
وقال روحانى أن داعش وجماعات إرهابية أخرى تخدم مصالح قوى بعينها بينها أمريكا، مشيرا إلى أن إيران تعتقد بعدم وجود حل عسكرى للأزمة السورية وتعتبر ضمان استقلال سوريا أولوية لها.
كما نقل التلفزيون عن بيان صدر عقب قمة للرؤساء الثلاثة فى أنقرة القول إنهم يجب أن يواصلوا التعاون "لإحلال السلام والاستقرار فى سوريا".
وأضافت القمة فى بيان مشترك إنها عازمة على تسريع وتيرة المساعى لضمان الهدوء على الأرض فى سوريا وحماية المدنيين فى مناطق عدم التصعيد.
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