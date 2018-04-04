video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 أبريل 2018 04:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

روحانى: يجب تسليم السيطرة على منطقة عفرين إلى الجيش السورى

الأربعاء، 04 أبريل 2018 02:22 م
روحانى: يجب تسليم السيطرة على منطقة عفرين إلى الجيش السورى روحانى


رويترز
إضافة تعليق

 نقل التلفزيون الإيرانى عن الرئيس حسن روحانى قوله، اليوم الأربعاء، لرئيسى تركيا وروسيا إنه يجب تسليم السيطرة على منطقة عفرين التى سيطرت عليها القوات التركية وحلفاؤها من المعارضين السوريين إلى الجيش السورى.

وقال روحانى خلال قمة فى أنقرة "التطورات الجارية فى عفرين لن تكون مفيدة إذا أخلت بوحدة الأراضى السورية، ويتعين تسليم السيطرة على هذه المناطق للجيش السورى".

وقال روحانى أن داعش وجماعات إرهابية أخرى تخدم مصالح قوى بعينها بينها أمريكا، مشيرا إلى أن إيران تعتقد بعدم وجود حل عسكرى للأزمة السورية وتعتبر ضمان استقلال سوريا أولوية لها.

وذكر التلفزيون الرسمى الإيرانى أن رؤساء تركيا وإيران وروسيا قالوا، اليوم الأربعاء، إن من المهم تهيئة الظروف لعودة السوريين النازحين بفعل القتال فى بلدهم.

كما نقل التلفزيون عن بيان صدر عقب قمة للرؤساء الثلاثة فى أنقرة القول إنهم يجب أن يواصلوا التعاون "لإحلال السلام والاستقرار فى سوريا".

 وأضافت القمة فى بيان مشترك إنها عازمة على تسريع وتيرة المساعى لضمان الهدوء على الأرض فى سوريا وحماية المدنيين فى مناطق عدم التصعيد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تركيا وروسيا وإيران: ينبغى إتاحة المجال للسوريين للعودة إلى بلادهم

رئيسا تركيا وإيران يلتقيان قبل قمة مع روسيا بشأن سوريا

المرصد السورى: تركيا تسمح بدخول أولى قوافل مسلحى دوما إلى جرابلس بعد منعها

اخبار عربيه

اخبار عالميه

حسن روحانى

ايران

سوريا

تركيا

عفرين




لا تفوتك
شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

وزير الدفاع يصدق على تأجيل تجنيد طلبة كلية علوم الأرض بجامعة بنى سويف

وزير الدفاع يصدق على تأجيل تجنيد طلبة كلية علوم الأرض بجامعة بنى سويف

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

"معلم أونلاين" مبادرة تعليمية فى شمال سيناء لتعليم طلبة المدارس عن بعد.. تسخير وسائل التكنولوجيا لتعويض توقف الدراسة.. وفريق عمل من معلمين متطوعين وفنيين يقدمون خدماتهم فى شرح الدروس مجانا.. صور وفيديو

"معلم أونلاين" مبادرة تعليمية فى شمال سيناء لتعليم طلبة المدارس عن بعد.. تسخير وسائل التكنولوجيا لتعويض توقف الدراسة.. وفريق عمل من معلمين متطوعين وفنيين يقدمون خدماتهم فى شرح الدروس مجانا.. صور وفيديو

الخطيب يبدأ العلاج الطبيعى فى الإمارات بعد مُغادرة المستشفى

الخطيب يبدأ العلاج الطبيعى فى الإمارات بعد مُغادرة المستشفى

وصفات طبيعية لتنظيف البشرة الدهنية وحمايتها من حب الشباب والتجاعيد

وصفات طبيعية لتنظيف البشرة الدهنية وحمايتها من حب الشباب والتجاعيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة