رئيس ميناء الإسكندرية: القاطرات البحرية الجديدة تكلفتها 69 مليون جنيه







الإسكندرية – أسماء على بدر

قال اللواء بحرى مدحت عطية ، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن القاطرات البحرية الجديدة التى بنيت فى شركة التمساح إحدى شركات هيئة قناة السويس وتم تسميتها القاطرة تحيا مصر 1، 2 ودخولهما الخدمة بعد التأكد من جاهزيتهم فنيا وقانونيا .

واضاف عطية فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن القاطرة البحرية " تم بناؤها بتكلفة بلغت 69 مليون جنيه ، بمواصفات ملاحية عالمية ، إذ تم تجهيزها بكافة الأجهزة الملاحية التى تختص بالتعارف ، والأعماق ، و درجات الحريق ، والاتصال الصوتى الداخلى ، وأجهزة تحديد الأهداف والمواقع وخطوط السير الداخلى والخارجى، وأجهزة تحديد المواقع وخطوط السير والمسارات ، وأجهزة قياس الأعماق ، وأجهزة قياس حالة الطقس وتلقى الاستغاثات ، كما أنها مجهزة بأجهزة ترسل إشارات تحدد مكان تواجد القاطرة فى حالة الغرق أو الفقدان.

وذكر اللواء عطية أن هذه القاطرة تراكتورز يبلغ طولها 35 مترا، وعرضها 11 مترا، وغاطسها 5.5 متر ، وقدرة ماكيناتها 2600 حصان لكل ماكينة تختص بالقطر ، والشد ، وإطفاء الحريق.

يذكر أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يشهد افتتاح القاطرة بحضور قيادات النقل البحرى والبدء فى تشغيلها داخل هيئة ميناء الإسكندرية .