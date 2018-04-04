رئيس مدينة كفر الزيات يحيل 72 من العاملين للتحقيق لعدم الانضباط الوظيفي

رئيس مدينة كفر الزيات يحيل 72 من العاملين للتحقيق لعدم الانضباط الوظيفيالأربعاء، 04 أبريل 2018 11:52 ص
اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
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أحال الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، 72 من العاملين بمنشآت تابعة للمحليات والصحة والزراعة بكفرالزيات، إلى التحقيق، بسبب عدم الانضباط الوظيفي.
جاء ذلك خلال مرور رئيس مدينة كفرالزيات على المستشفى العام وتفقد قسم الاستقبال والغسيل الكلوى ولاحظ عدم تواجد 52 من قوة العاملين بالمستشفى عبارة عن "34 طبيبا و12 ممرضة و6 إداريين".
كما تفقد "شعلان" المبنى الإدارى التابع لمجلس المدينة والذى يضم إدارة محو الأمية والمخازن ومركز المعلومات وإدارة بناء وتنمية القرية ورصد عدم تواجد 8 موظفين.
كما تفقد قريتى الدلجمون وكفر ديما تفقد خلالها الوحدات الصحية والبيطرية والجمعيات الزراعية ومكاتب التموين ومحطات المياه وبعض المدارس ورصد ترك عمل لـ4 أطباء بالوحدة الصحية بقرية كفرديما وموظف بالجمعية الزراعية بذات القرية و8 موظفين بالوحدة المحلية لقرية الدلجمون.
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