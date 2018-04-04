video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 أبريل 2018 12:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة كفر الزيات يحيل 72 من العاملين للتحقيق لعدم الانضباط الوظيفي

الأربعاء، 04 أبريل 2018 11:52 ص
رئيس مدينة كفر الزيات يحيل 72 من العاملين للتحقيق لعدم الانضباط الوظيفي اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية


الغربيه محمد طارق
إضافة تعليق

أحال  الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، 72 من العاملين بمنشآت تابعة للمحليات والصحة والزراعة بكفرالزيات، إلى التحقيق، بسبب عدم الانضباط الوظيفي.

 
جاء ذلك خلال مرور رئيس مدينة كفرالزيات على المستشفى العام وتفقد قسم الاستقبال والغسيل الكلوى ولاحظ عدم تواجد 52 من قوة العاملين بالمستشفى عبارة عن "34 طبيبا و12 ممرضة و6 إداريين".
 
 
كما تفقد  "شعلان"  المبنى الإدارى التابع لمجلس المدينة والذى يضم إدارة محو الأمية والمخازن ومركز المعلومات وإدارة بناء وتنمية القرية ورصد عدم تواجد 8 موظفين.
 
كما تفقد قريتى الدلجمون وكفر ديما تفقد خلالها الوحدات الصحية والبيطرية والجمعيات الزراعية ومكاتب التموين ومحطات المياه وبعض المدارس ورصد ترك عمل لـ4 أطباء بالوحدة الصحية بقرية كفرديما وموظف بالجمعية الزراعية بذات القرية و8 موظفين بالوحدة المحلية لقرية الدلجمون.
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. احتفالات شعبية أمام محافظة الغربية بعد إعلان فوز الرئيس السيسى

فيديو وصور.. احتفالات أمام ديوان محافظة الغربية بعد إعلان فوز الرئيس السيسى

محافظ الغربية: إطلاق اسم الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق على أحد ميادين طنطا

محافظ الغربيه : رفع درجة الاستعداد والطوارئ لاحتفالات شم النسيم

صور..محافظ الغربية يكرم أبناء الشهداء ومؤسسات دار الرعاية بيوم اليتيم

صور.. المشهد الأخير لعراب الجيل أحمد خالد توفيق.. حضر المحبون وغاب المشاهير فى جنازة الروائى الكبير.. زملاء الفقيد يتصدرون المشهد ويروون السطر الأخير من حياته.. ومحافظ الغربية: إطلاق اسم الراحل على ميدان بطنطا

محافظ الغربية يطلق اسم الكاتب أحمد خالد توفيق على شارع القنطرة بطنطا

اخبار مصر

اخبار الغربيه

اخبار المحافظات

كفر الزيات

رئيس مدينة كفر الزيات




لا تفوتك
أسئلة اليوم الشائعة.. هل تضع وزارة التربية والتعليم ضوابط للأنشطة بعد عرض الساحر فى الدقهلية؟.. كيف استعدت حديقة الميريلاند لاستقبال شم النسيم؟.. وأين ذهب 783 اختراعا تم تسجيلها فى مصر خلال العشر سنوات الأخيرة؟

أسئلة اليوم الشائعة.. هل تضع وزارة التربية والتعليم ضوابط للأنشطة بعد عرض الساحر فى الدقهلية؟.. كيف استعدت حديقة الميريلاند لاستقبال شم النسيم؟.. وأين ذهب 783 اختراعا تم تسجيلها فى مصر خلال العشر سنوات الأخيرة؟

المملكة العربية السعودية ترشح أسامة نقلى سفيرا بالقاهرة.. عمل بسفارة المملكة فى واشنطن 9 سنوات.. عضو بهيئة الإذاعة والتلفزيون وبمجلس رئاسة وكالة الأنباء السعودية.. إسهاماته عديدة بمنظمة اليونسكو

المملكة العربية السعودية ترشح أسامة نقلى سفيرا بالقاهرة.. عمل بسفارة المملكة فى واشنطن 9 سنوات.. عضو بهيئة الإذاعة والتلفزيون وبمجلس رئاسة وكالة الأنباء السعودية.. إسهاماته عديدة بمنظمة اليونسكو

سامسونج توقف دعم هواتف جلاكسى S6 وS6 Edge

سامسونج توقف دعم هواتف جلاكسى S6 وS6 Edge

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة