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الأربعاء، 04 أبريل 2018 09:26 م
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رئيس مدينة أسيوط: تشغيل 13 ميكروباص جديدا لخدمة سكان المدينة

الأربعاء، 04 أبريل 2018 09:12 م
رئيس مدينة أسيوط: تشغيل 13 ميكروباص جديدا لخدمة سكان المدينة ميكروباص -مواصلات


أسيوط ضحا صالح
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أعلن المهندس ياسر عبد الله رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة أنه تمت الموافقة على تشغيل 13 ميكروباص من المدينة إلى موقف الأزهر وأبنوب والبدارى، وذلك بالإضافة لعدد 20 ميكروباص تعمل بالفعل من المدينة وإلى الأزهر، وذلك تسهيلا لحركة المواطنين من وإلى المدينة وباقى مراكز المحافظة والعكس .

جاء ذلك خلال اجتماعه الدورى اليوم مع بعض أهالى مدينة أسيوط الجديدة بحضور بعض التنفيذيين بالجهاز، لمناقشة مشكلات المدينة .

وأشار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة مشكلة زيادة عدد الكلاب الضالة بالشوارع وسيتم التنسيق مع الطب البيطرى والصحة لبحث حل تلك المشكلة بطريقة آمنة .

وأضاف أنه تم التصريح بصيانة رصف وإنارة بعض الشوارع الفرعية وتوفير صناديق قمامة بالناطق التى لا يوجد بها وتقديم خطة لتوصيل الغاز الطبيعى لهيئة المجتمعات العمرانية، إضافة إلى بعض المقترحات الإيجابية من سكان المدينة لتطوير وتنمية المدينة وجعلها جاذبة من ضمنها مصنع غزل ونسيج يخدم شباب المدينة، وطالب الأهالى بوضع كاميرات مراقبة فى الشوارع وأيضا تسهيل إجراءات دفع فواتير المياه .

 


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