رئيس مجلس الأمة الكويتى يشارك فى الدورة الـ27 لاتحاد البرلمان العربى







الكويت ( أ ش أ)

توجه رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم اليوم الأربعاء، على رأس وفد برلمانى إلى القاهرة؛ للمشاركة فى أعمال المؤتمر الـ27 للاتحاد البرلمانى العربى، والذى تنطلق أعماله اليوم وتستمر إلى الغد .

ومن المقرر أن يلقى الغانم كلمة وفد الكويت أمام المؤتمر، الذى يناقش الوضع العربى الراهن، إضافه إلى مشاركته بالاجتماع التشاورى لرؤساء البرلمانات والمجالس والوفود.

وسيشارك الوفد الكويتى بالدورة ال23 للجنة التنفيذية للاتحاد واجتماعات اللجان الدائمة المتعلقة بالشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية والشؤون المالية والاقتصادية وشؤون المرأة والطفولة .

ويضم الوفد الكويتى المشارك إضافة للغانم كلا من أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي، وعضوى الشعبة النائبين الحميدى السبيعى، وعلى الدقباسى وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.