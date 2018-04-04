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رئيس جامعة المنوفية يشهد افتتاح الدورة 51 لاتحاد الجامعات العربية بلبنان

الأربعاء، 04 أبريل 2018 10:46 ص
رئيس جامعة المنوفية يشهد افتتاح الدورة 51 لاتحاد الجامعات العربية بلبنان الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية


المنوفية محمود شاكر
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يشارك الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية فى فعاليات الدورة الحادية والخمسين للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية والتى تنطلق اليوم من الجامعة الإسلامية بلبنان بعنوان "دورة لبنان لكل العرب".

وذلك تحت رعاية نبيه برى رئيس مجلس النواب وإشراف الدكتورة دينا المولى رئيس الجامعة الإسلامية والدكتور سلطان أبو عرابى العدوان أمين عام اتحاد الجامعات العربية بمشاركة الجامعات الحكومية والخاصة المصرية.

أكد الخولى فى بيان أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز آفاق التعاون العملى والمعرفى المشترك بين الجامعات العربية والاتجاه نحو الإبداع والابتكار والتميز، وتطوير التعليم العالى والتعليم العام، بما يتناسب ومتطلبات العصر.

 

 


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