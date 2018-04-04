رئيس جامعة المنوفية يشهد افتتاح الدورة 51 لاتحاد الجامعات العربية بلبنان

رئيس جامعة المنوفية يشهد افتتاح الدورة 51 لاتحاد الجامعات العربية بلبنانالأربعاء، 04 أبريل 2018 10:46 ص
الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية
إضافة تعليق
يشارك الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية فى فعاليات الدورة الحادية والخمسين للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية والتى تنطلق اليوم من الجامعة الإسلامية بلبنان بعنوان "دورة لبنان لكل العرب".
وذلك تحت رعاية نبيه برى رئيس مجلس النواب وإشراف الدكتورة دينا المولى رئيس الجامعة الإسلامية والدكتور سلطان أبو عرابى العدوان أمين عام اتحاد الجامعات العربية بمشاركة الجامعات الحكومية والخاصة المصرية.
أكد الخولى فى بيان أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز آفاق التعاون العملى والمعرفى المشترك بين الجامعات العربية والاتجاه نحو الإبداع والابتكار والتميز، وتطوير التعليم العالى والتعليم العام، بما يتناسب ومتطلبات العصر.
إضافة تعليق
أسئلة اليوم الشائعة.. هل تضع وزارة التربية والتعليم ضوابط للأنشطة بعد عرض الساحر فى الدقهلية؟.. كيف استعدت حديقة الميريلاند لاستقبال شم النسيم؟.. وأين ذهب 783 اختراعا تم تسجيلها فى مصر خلال العشر سنوات الأخيرة؟
المملكة العربية السعودية ترشح أسامة نقلى سفيرا بالقاهرة.. عمل بسفارة المملكة فى واشنطن 9 سنوات.. عضو بهيئة الإذاعة والتلفزيون وبمجلس رئاسة وكالة الأنباء السعودية.. إسهاماته عديدة بمنظمة اليونسكو
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة