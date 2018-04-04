رئيس جامعة المنوفية يشارك فى افتتاح الدورة 51 لاتحاد الجامعات العربية بلبنان







المنوفية _ محمد فتحى ومحمود شاكر

صرح الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية أن الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والخمسين لاتحاد الجامعات العربية بدأت اليوم من الجامعة الإسلامية بلبنان بكلمات ترحيب بالوفود المشاركة لدولة الرئيس نبيه برى رئيس مجلس النواب والدكتور سلطان أبو عرابى أمين عام إتحاد الجامعات العربية والدكتور محمد البيلى مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الدورة الخمسين الذى قام بتسليم علم الدورة للدكتورة دينا المولى رئيس الجامعة الإسلامية وترأست المجلس التنفيذى لاتحاد الجامعات العربية.

وأضاف الخولى فى بيان أنه عقب الافتتاح تم عقد جلسة لاستعراض مداخلات المنظمات والمؤسسات العربية والدولية المشاركة وهى: جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم "تونس"، والمنظمات الإسلامية للثقافة والتعليم "المغرب"، اتحاد مجالس البحث العلمى، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اتحاد الجامعات الأوربية، اتحاد جامعات البحر المتوسط، اتحاد رؤساء الجامعات الفرانكوفونية في الشرق الأوسط والوكالة الوطنية الفرانكوفونية، اتحاد الجامعات العربية الروسية، ثلاث مؤسسات من إتحاد الجامعات العربية: جمعية كليات الهندسة في الوطن العربى، مجلس ضمان الجودة والاعتماد فى الاتحاد، المجلس العربى لتدريب الطلاب العرب.

على جانب آخر، بدأ مجلس الدراسات العليا والبحوث فى جلسته الثامنة برئاسة الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بتهنئة الشعب المصرى لتولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فترة رئاسية ثانية متمنيا لمصر مزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.

كما هنأ المجلس مدير إدارة الدراسات العليا بكلية الزراعة جمال عبد الخالق لاختياره كأفضل أداء متميز لمدير إدارة الدراسات العليا على مستوى كليات ومعاهد الجامعة.

وأكد القاصد على وكلاء كليات ومعاهد الجامعة خلال الجلسة متابعة آلية تنفيذ التحقيق من المسئولين عن حدوث أخطاء فى نتائج الدراسات العليا وذلك لتفادى الأسباب المؤدية لها، ومراعاة مواعيد بدء الدراسة ونسبة الحضور فى حالات إلحاق القيد، وإرسال جداول الامتحانات لطلاب الدراسات العليا.

وفيما يتعلق بتسجيل الأبحاث العلمية تم تسجيل 225 بحث علمى تم ورودهم من الكليات وبواقع 45 بحث فردى و180 بحث مشترك.

وفى ختام الجلسة تم عرض جدول الأعمال وما استجد منها بشأن المنح والبعثات لأعضاء هيئة التدريس والمقاصات العلمية ومد مدة الدراسة للطلاب.