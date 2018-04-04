رئيس جامعة المنصورة يشارك باجتماع اتحاد الجامعات العربية بلبنان







الدقهلية شريف الديب

يشارك الدكتور محمد القناوى،رئيس جامعة المنصورة فى اجتماعات الدورة الحادية والخمسين للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية،والتى ستعقد في الجامعة الإسلامية في بيروت بلبنان خلال يومي 4 و5 أبريل الجارى.

واستقبل دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم المجلس التنفيذى لاتحاد الجامعات العربية ومجلس الجامعة الإسلامية فى لبنان حيث تناول اللقاء التحضيرات لاستقبال الدورة الحادية والخمسين لاتحاد الجامعات العربية.