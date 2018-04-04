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رئيس جامعة السويس يشهد افتتاح الدورة الـ51 لاتحاد الجامعات العربية بلبنان

الأربعاء، 04 أبريل 2018 06:57 م
رئيس جامعة السويس يشهد افتتاح الدورة الـ51 لاتحاد الجامعات العربية بلبنان خلال الدورة


السويس- سيد نون
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شارك الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوى رئيس جامعة السويس فى الدورة الحادية والخمسين لاتحاد الجامعات العربية بالجامعة الإسلامية بلبنان، والتى جاءت تحت عنوان "لبنان لكل العرب"، برعاية الرئيس نبيه البرى رئيس مجلس النواب اللبنانى والدكتورة دينا المولى رئيسة الجامعة الإسلامية بلبنان، والدكتور سلطان أبو عرابى العدوان أمين عام اتحاد الجامعات العربية، وبحضور الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين لاتحاد الجامعات العربية المنتخب وبمشاركة العديد من رؤساء الجامعات المصرية والعربية.

وصرح الدكتور الشرقاوى رئيس جامعة السويس أن الجلسة الافتتاحية بدأت اليوم من الجامعة الإسلامية بلبنان بكلمات ترحيب بالوفود المشاركة لدولة الرئيس نبيه برى رئيس مجلس النواب والدكتور سلطان أبو عرابى أمين عام اتحاد الجامعات العربية والدكتور محمد البيلى مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الدورة الخمسين الذى قام بتسليم علم الدورة للدكتورة دينا المولى رئيس الجامعة الإسلامية، وترأست المجلس التنفيذى لاتحاد الجامعات العربية.

وأضاف الشرقاوى أنه تم استعراض مداخلات المنظمات والمؤسسات العربية والدولية المشاركة وهى: جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم "تونس"، والمنظمات الإسلامية للثقافة والتعليم "المغرب"، اتحاد مجالس البحث العلمى، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اتحاد الجامعات الأوربية، اتحاد جامعات البحر المتوسط، اتحاد رؤساء الجامعات الفرانكوفونية فى الشرق الأوسط والوكالة الوطنية الفرانكوفونية، اتحاد الجامعات العربية الروسية، ثلاث مؤسسات من إتحاد الجامعات العربية جمعية كليات الهندسة فى الوطن العربى، مجلس ضمان الجودة والاعتماد فى الاتحاد، المجلس العربى لتدريب الطلاب العرب.

 
 
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