رئيس جامعة أسيوط : مجلس الوزراء خصص 10 مليون جنيه لدعم كلية طب الأسنان

رئيس جامعة أسيوط : مجلس الوزراء خصص 10 مليون جنيه لدعم كلية طب الأسنانالأربعاء، 04 أبريل 2018 11:24 ص
الدكتور احمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط
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أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط عن قرار لجنة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص مبلغ 10 مليون جنيه لدعم مشروع إنشاء مستشفى طب الأسنان .
وقال محمود بخيت أمين عام الجامعة فى بيان للجامعة اليوم أن موافقة اللجنة جاءت تلبية للطلب المقدم من إدارة الجامعة فى مذكرة توضح احتياجها لتوفير دعم مالي لاستكمال مشروع مستشفى طب الأسنان بالجامعة ، مشيراً إلى أن المبلغ المقدم من ميزانية 2017 /2018 سوف يتم توجيهه فى تأسيس غرف عمليات المستشفى وإنهاء أعمال تركيب المصاعد وما يلزم من تجهيزات نهائية تمهيداً لافتتاحها رسمياً فى أقرب وقت.
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