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رئيس الوزراء اللبنانى يستقبل المفوض الأوروبى للمساعدة الإنسانية وإدارة الأزمات

الأربعاء، 04 أبريل 2018 04:02 م
رئيس الوزراء اللبنانى يستقبل المفوض الأوروبى للمساعدة الإنسانية وإدارة الأزمات رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى


بيروت (أ ش أ)
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التقى رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى اليوم الأربعاء، المفوض الأوروبى للمساعدة الانسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستليانيدس بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبى كريستينا لاسن .

بحث الجانبان الأوضاع العامة والمساعدات التى يقدمها الاتحاد الأوروبى.

وفى السياق ذاته، استقبل رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى المفوض الأوروبى لشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس استليانيدس والسفيرة الأوروبية فى لبنان كريستينا لاسن.

 

 


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