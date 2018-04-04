رئيس الوزراء العراقى يتوجه إلى اليابان على رأس وفد حكومى

رئيس الوزراء العراقى يتوجه إلى اليابان على رأس وفد حكومىالأربعاء، 04 أبريل 2018 01:25 ص
رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
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أعلن المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، أن الأخير توجه إلى اليابان على رأس وفد حكومي.
وذكر المكتب، فى بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الليلة، أن زيارة العبادى لليابان تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات وفتح آفاق الاستثمار للشركات اليابانية.
وكشف المكتب أن العبادى سيلتقى برئيس وزراء اليابان شينزو آبى إضافة إلى العديد من المسؤولين والشركات اليابانية.
يذكر أن السفير اليابانى لدى بغداد فوميو إيواى أعلن فى وقت سابق أن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، سيجرى زيارة إلى اليابان للمشاركة فى مؤتمر اقتصادى لتحسين الأمن فى البلاد.
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