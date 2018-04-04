ختام البرنامج التدريبى أنت أقوى من المخدرات بمدارس دمياط







دمياط - معتز الشربينى

اختتمت اليوم، فعاليات البرنامج التدريبى الذى نظمته مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط، برئاسة حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، تحت عنوان "الإدمان وتأثيره على النشء" بهدف التوعية بمخاطر الإدمان، وذلك من مدرستى" محمد عبده الإعدادية بنين، ومدرسة المنية الإعدادية بمدينة دمياط، حاضر فى الندوة الدكتور محمد علام منسق الصندوق بمحافظة دمياط.

ودار الحوارعن ظاهرة الإدمان وأثارها على الفرد والمجتمع وكيفية الوقاية منها، بحضور عدد من الطلبة والطالبات من المدارس السالف ذكرها وبمشاركة شيرين البرعى ورشا ممدوح أخصائيات بإدارة الدفاع الاجتماعى.

يأتى ذلك فى ضوء التعاون المشترك بين إدارة الدفاع الإجتماعى، برئاسة أميرة مؤمن مدير إدارة الدفاع بمديرية التضامن الاجتماعى، وصندوق مكافحة وتعاطى الإدمان .