video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 أبريل 2018 04:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

خبراء وزارات العدل والداخلية العرب يواصلون مراجعة مشروع القانون العربى الاسترشادى

الأربعاء، 04 أبريل 2018 02:24 م
خبراء وزارات العدل والداخلية العرب يواصلون مراجعة مشروع القانون العربى الاسترشادى الجامعة العربية - صورة أرشيفية


كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

تواصل لجنة مراجعة مشروع القانون العربى الاسترشادى، لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية اجتماعاتها بالجامعة العربية بمشاركة خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية بالدول العربية.

 

وأكد السفير الدكتور فاضل جواد، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع الشئون القانونية، خلال أعمال الاجتماع الثانى للجنة، اليوم الأربعاء، أهمية الاجتماع فى ظل ما تتعرض له الدول العربية من ضرر بسبب الإرهاب، وما تعانيه الشعوب العربية من ويلات هذه الآفة، حيث تعرضت لآلام جسيمة، ترتب عليها عدد متفاقم من الأيتام، والأرامل، والإعاقات الجسدية، كما أن المواطن العربى قد عانى من إتلاف ممتلكاته وأمواله، من جراء الأعمال الإرهابية فى مختلف بلدان المنطقة العربية.

 

ولفت السفير "جواد" فى كلمته أمام الاجتماع، إلى الأهمية التى توليها جامعة الدول العربية، بمختلف هيئاتها، حيث أصدر مجلس وزراء العدل العرب، قرارا فى نوفمبر 2005، بشأن تكليف الأمانة الفنية للمجلس بالعمل على إعداد مشروع  قانون عربى استرشادى لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية.

 

وقال إن انعقاد الاجتماع يأتى لمراجعة مشروع  القانون العربى الاسترشادى فى إطار تنفيذ قرارات مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب، وفى ضوء ملاحظات الدول الأعضاء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم السابع: الجامعة العربية تطالب بتحقيق دولى فى مذبحة "يوم الأرض"

بالإجماع.. الجامعة العربية تؤيد طلب فلسطين بفتح تحقيق فى جرائم الحرب الإسرائيلية.. مندوب مصر: يوم الأرض تذكرة بضرورة "التسوية العادلة".. مطالبات عربية بتشكيل مجلس الأمن لجنة تحقيقات دولية فى أحداث 30 مارس

مجلس الجامعة العربية يهنئ الرئيس السيسي بإعادة انتخابه لولاية ثانية

الجامعة العربية تؤيد طلب فلسطين بفتح تحقيق عاجل فى جرائم الحرب الإسرائيلية

مندوب الكويت بالجامعة العربية: نتابع جهود الأمم المتحدة للتحقيق فى أحداث غزة

الجامعة العربية

وزراء العدل العرب

وزراء الداخلية العرب

الارهاب

الدول العربية




لا تفوتك
شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

وزير الدفاع يصدق على تأجيل تجنيد طلبة كلية علوم الأرض بجامعة بنى سويف

وزير الدفاع يصدق على تأجيل تجنيد طلبة كلية علوم الأرض بجامعة بنى سويف

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

"معلم أونلاين" مبادرة تعليمية فى شمال سيناء لتعليم طلبة المدارس عن بعد.. تسخير وسائل التكنولوجيا لتعويض توقف الدراسة.. وفريق عمل من معلمين متطوعين وفنيين يقدمون خدماتهم فى شرح الدروس مجانا.. صور وفيديو

"معلم أونلاين" مبادرة تعليمية فى شمال سيناء لتعليم طلبة المدارس عن بعد.. تسخير وسائل التكنولوجيا لتعويض توقف الدراسة.. وفريق عمل من معلمين متطوعين وفنيين يقدمون خدماتهم فى شرح الدروس مجانا.. صور وفيديو

الخطيب يبدأ العلاج الطبيعى فى الإمارات بعد مُغادرة المستشفى

الخطيب يبدأ العلاج الطبيعى فى الإمارات بعد مُغادرة المستشفى

وصفات طبيعية لتنظيف البشرة الدهنية وحمايتها من حب الشباب والتجاعيد

وصفات طبيعية لتنظيف البشرة الدهنية وحمايتها من حب الشباب والتجاعيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة