خبراء وزارات العدل والداخلية العرب يواصلون مراجعة مشروع القانون العربى الاسترشادى







كتب مصطفى عنبر

تواصل لجنة مراجعة مشروع القانون العربى الاسترشادى، لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية اجتماعاتها بالجامعة العربية بمشاركة خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية بالدول العربية.

وأكد السفير الدكتور فاضل جواد، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع الشئون القانونية، خلال أعمال الاجتماع الثانى للجنة، اليوم الأربعاء، أهمية الاجتماع فى ظل ما تتعرض له الدول العربية من ضرر بسبب الإرهاب، وما تعانيه الشعوب العربية من ويلات هذه الآفة، حيث تعرضت لآلام جسيمة، ترتب عليها عدد متفاقم من الأيتام، والأرامل، والإعاقات الجسدية، كما أن المواطن العربى قد عانى من إتلاف ممتلكاته وأمواله، من جراء الأعمال الإرهابية فى مختلف بلدان المنطقة العربية.

ولفت السفير "جواد" فى كلمته أمام الاجتماع، إلى الأهمية التى توليها جامعة الدول العربية، بمختلف هيئاتها، حيث أصدر مجلس وزراء العدل العرب، قرارا فى نوفمبر 2005، بشأن تكليف الأمانة الفنية للمجلس بالعمل على إعداد مشروع قانون عربى استرشادى لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية.

وقال إن انعقاد الاجتماع يأتى لمراجعة مشروع القانون العربى الاسترشادى فى إطار تنفيذ قرارات مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب، وفى ضوء ملاحظات الدول الأعضاء.