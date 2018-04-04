"خامنئى" يؤكد دعم حركة حماس بـ "كل الاشكال"الأربعاء، 04 أبريل 2018 10:26 م
خامنئى
إضافة تعليق
قال المرشد الأعلى فى إيران، أية الله على خامنئى، فى رسالة إلى رئيس المكتب السياسى فى حماس إسماعيل هنية اليوم الأربعاء، أن طهران "مكلفة دعمكم بكل الأشكال.
وكتب المرشد: "أننا نرى أنفسنا مكلفين بدعمكم بكل أشكاله، أن هذا واجب دينى، وسنعمل بهذا الواجب كما فى السابق" بحسب مقتطفات من الرسالة نشرت على موقعه الرسمى على الإنترنت.
وأضاف مخاطبا هنية: "أشرت إلى خيانة ونفاق بعض الدول فى هذه المنطقة ومخططاتهم الخبيثة فى التبعية للشيطان الأكبر، أن ما كتبته فى هذا الخصوص هو حقيقة بحتة ويحظى بتاييدنا".
وتابع المرشد: "بلا شك فإن النضال والمقاومة يمثلان السبيل الوحيد لإنقاذ فلسطين المظلومة، أن التحرك باتجاه المفاوضات مع الكيان المخادع والكاذب والغاصب، يعد خطا فادحا لا يغتفر".
إضافة تعليق
لعبة الحوت الأزرق .. تطبيق إلكترونى يثير الرعب بالعالم.. أدت إلى 17 حالة انتحار بين الأطفال والمراهقين أخرهم فى مصر.. 11 علامة تظهر على ممارسيها.. مسئولو اللعبة يهددون اللاعبين بالقتل.. وجهود دولية لحظرها
الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة