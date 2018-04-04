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"خامنئى" يؤكد دعم حركة حماس بـ "كل الاشكال"

الأربعاء، 04 أبريل 2018 10:26 م
"خامنئى" يؤكد دعم حركة حماس بـ "كل الاشكال" خامنئى


(أ ف ب)
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قال المرشد الأعلى فى إيران، أية الله على خامنئى، فى رسالة إلى رئيس المكتب السياسى فى حماس إسماعيل هنية اليوم الأربعاء، أن طهران "مكلفة دعمكم بكل الأشكال.

وكتب المرشد: "أننا نرى أنفسنا مكلفين بدعمكم بكل أشكاله، أن هذا واجب دينى، وسنعمل بهذا الواجب كما فى السابق" بحسب مقتطفات من الرسالة نشرت على موقعه الرسمى على الإنترنت.

وأضاف مخاطبا هنية: "أشرت إلى خيانة ونفاق بعض الدول فى هذه المنطقة ومخططاتهم الخبيثة فى التبعية للشيطان الأكبر، أن ما كتبته فى هذا الخصوص هو حقيقة بحتة ويحظى بتاييدنا".

وتابع المرشد: "بلا شك فإن النضال والمقاومة يمثلان السبيل الوحيد لإنقاذ فلسطين المظلومة، أن التحرك باتجاه المفاوضات مع الكيان المخادع والكاذب والغاصب، يعد خطا فادحا لا يغتفر".

 

       

 


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