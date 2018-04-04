"حقوق المنصورة" تستضيف رئيس نادى قضاة مصر خلال ندوة "العدالة الناجزة"







الدقهلية شريف الديب

تنظم كلية الحقوق بجامعة المنصورة ندوة عن " العدالة الناجزة الاشكاليات القانونية وتحديات الواقع " اليوم الأربعاء بقاعة الدكتور عبد الرزاق السنهورى بكلية الحقوق جامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة وريادة أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة.

يأتى ذلك بحضور نخبة كبيرة من رجال القانون والفقهاء ورجال القضاء العادي والإداري وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

يحاضر فى الندوة نخبة من رجال القانون وعلى رأسهم الدكتور أحمد شوقى أبو خطوة أستاذ القانون الجنائى وعميد كلية الحقوق الأسبق، ونخبة من رجال القضاء على رأسهم المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر ونائب رئيس محكمة النقض والمستشار حسين قنديل رئيس نادى قضاة الدقهلية ورئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، و يتولى إدارتها الدكتور رشا على الدين رئيس قسم القانون الدولي الخاص.

تتناول الندوة عدة محاور عن العدالة الناجزة والإشكاليات القانونية وتحديات الواقع من حيث بيان أسباب بطء التقاضى هل لأسباب نقص التشريعات القائمة أم عجزها عن مواجهة القضايا المهمة وسرعة الفصل فيها، خاصة فى قضايا الإرهاب التى تتطلب سرعة الفصل فيها وسرعة تنفيذ الأحكام حتى يحقق الحكم ردعه الخاص والعام.