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حريق يلتهم شقة بسوهاج ومالكها يتهم عائلة زوجته بسبب خلافات زوجية

الأربعاء، 04 أبريل 2018 08:13 ص
حريق يلتهم شقة بسوهاج ومالكها يتهم عائلة زوجته بسبب خلافات زوجية حريق شقة - صورة أرشيفية


سوهاج محمود مقبول
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اتهم عامل فى سوهاج عائلة زوجته بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وإشعال النيران بالشقة التى يعيش فيها وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما وتم إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهم بضمون البلاغ أنكروا ما نسب إليهم.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق بشقة بدائرة قسم أول سوهاج تمكن قوات الحماية المدنية برئاسة العميد علاء نمشه من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بنشوب الحريق بشقة بالطابق الرابع بعقار ملك ورثة "أحمد ع ا" ومؤجرة للمدعو "يحي ز ج م" 24 سنة عامل وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وبسؤال مستأجر الشقة قرر بمضمون ما تقدم واتهم عائلة زوجته بإشعال النيران بالشقة عقب تعديهم عليه بالضرب وإحداث إصابته "بكدمة بالزراع الأيسر" بسبب خلافات زوجية وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط زوجته ووالدتها وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وضبط باقى المتهمين وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2341 جنح القسم لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.


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