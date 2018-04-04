جولة ميدانية لمحافظ أسوان بقرية السماحة المخصصة لللأرامل والمطلقات

أسوان - صلاح المسن

أجرى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان اليوم جولة تفقدية لقرية السماحة المخصصة للسيدات من الأرامل والمطلقات والتى تأتى ضمن قرى مشروع وادى الصعايدة على بعد 125 كم من مدينة أسوان.

تم تخصيص قرية السماحة للسيدات الأرامل والمطلقات بإجمالى 303 سيدات حصلت كل منها على مساحة 6 أفدنة للاستصلاح الزراعى، بجانب مسكن على مساحة 200 م2 .

ورافق المحافظ خلال جولته مديرى الرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والتربية والتعليم والأبنية التعليمية والصحة والتضامن الإجتماعى، بجانب رئيس مدينة ومركز إدفو والمشرف العام على المشروع.

وأثناء تفقد اللواء مجدى حجازى للمستوصف الطبى و حضانة الأطفال حرص على الاجتماع بمجموعة من سيدات القرية للاستماع إلى المشاكل والعقبات التى تعوق العمل والحياة اليومية لهن.

فعرضت الحاجة بسطاوية مشكلة نقص مياه الشرب على الرغم من تشغيل المرشح بكامل طاقته البالغة 200 م3 / ساعة، كما تحدثت سيده شعيب عن مشكلة عدم وجود طبيب مقيم فى القرية وأيضاً أهمية تواجد سيارة إسعاف مع ضرورة فتح صيدلية.

فيما طالبت فايزة إسماعيل بأهمية إنشاء مدارس أخرى بالقرية على الرغم من وجود مدرسة ابتدائية، بجانب مشكلة ارتفاع تعريفة المواصلات الخاصة لقلة سيارات السرفيس.

وأخيراً تم عرض المطالب الخاصة بصرف معاش تكافل وكرامة للسيدات اللاتى تعانى الأراضى المخصصة لهن من سوء حالتها وصعوبة استصلاحها، بالإضافة إلى المطالبة بإعادة جدولة الديون المستحقة عليهن للمشروع نظراً لتراكم الأقساط والفوائد منذ انتهاء فترة السماح فى عام 2008، وعقب استماعه لمشاكل ومطالب سيدات قرية السماحة.

أعلن مجدى حجازى عن استعداد المحافظة صرف ألف جنيه كسلفة مسترده بدون فوائد لأى سيدة بالقرية تسعى لتنفيذ مشروع صغير سواء بتربية الدواجن أو تصنيع الصابون وغيره حيث سيتم إعطاء فترة سماح 3 أشهر ثم دفع 100 شهرياً على مدار 10 أشهر.

وأكد حجازى على أنه سيتم دراسة إعادة جدولة الديون المتراكمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المقيمة فى القرية، موجهاً مدير عام الصحة بتخصيص طبيب مقيم يعمل بنظام المناوبة بين قرى وادى الصعايدة مع تثبيت سيارة إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الحالات الحرجة لمدينة إدفو، علاوة على زيادة كميات الأمصال والطعوم، فضلاً عن رش المبيدات لمقاومة الحشرات بالقرية.

وأمر محافظ أسوان مدير التضامن الاجتماعى بإجراء أبحاث اجتماعية على السيدات المتضررة من عدم زراعة الأراضى المخصصة إليهن، مكلفاً مدير التعليم بالأسراع فى انشاء مدرسة التعليم الاساسى للمرحلتين الابتدائى والإعدادى، بجانب فتح فصل لقسم التمريض، وفى نهاية جولته التفقدية استجاب المحافظ لمطلب إحدى السيدات بزيارة منزلها.

جدير بالذكر بأن مشروع وادى الصعايدة قد بدأ ظهوره للنور عام 2003 ويضم المشروع 6 قرى هى الشهامة وعمرو بن العاص والإيمان والسماحة والإشراف والنمو حيث كان الهدف من إقامة المشروع إلى زراعة واستصلاح 24 ألف فدان للمنتفعين وشباب الخرجين.