جامعة قناة السويس تفوز بذهبية الجودو فى منافسات دورة الشهيد الرفاعىالأربعاء، 04 أبريل 2018 12:27 م
جامعة قناة السويس تفوز بذهبية الجودو فى منافسات دورة الشهيد الرفاعى
إضافة تعليق
حصل الطالب أحمد كامل صبحى بكلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس على المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات بطولة الجودو للجامعات والمعاهد المصرية بدورة الشهيد الرفاعي الـ 45 و التي تنظمها جامعة بورسعيد بالتعاون، مع الاتحاد الرياضي للجامعات.
كما فاز الطالب طارق عبد الرحيم محمود كليه التربيه الرياضيه بالمركز الخامس لوزن 90 كجم، وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى.
وأكد بيان من جامعة القناه على أن، مشاركة طلاب الجامعة فى هذه البطولة تأتى تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف طارق عجيبه مدير عام رعاية الشباب.
إضافة تعليق
جرائم عصابات الأفارقة فى مصر عرض مستمر.. خبراء الأمن: يسكنون المدن الجديدة بعيداً عن الرقابة الأمنية.. متخصصون فى جرائم النصب والسرقات وتجارة العملة والمخدرات ..معظمهم بدون تصاريح عمل وإقامتهم منتهية
فى ذكرى ميلادها الـ 90.. مايا أنجيلو شاعرة أمريكية متعددة المواهب.. تعلمت التمثيل والرقص بسان فرنسيسكو.. وتعرضت للاغتصاب فى سن السابعة من صديق أمها.. وعملت سائقة خلال الحرب العالمية.. وأنجبت طفلا أثناء المدرسة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة