جامعة قناة السويس تفوز بذهبية الجودو فى منافسات دورة الشهيد الرفاعى







الإسماعيلية – جمال حراجى

حصل الطالب أحمد كامل صبحى بكلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس على المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات بطولة الجودو للجامعات والمعاهد المصرية بدورة الشهيد الرفاعي الـ 45 و التي تنظمها جامعة بورسعيد بالتعاون، مع الاتحاد الرياضي للجامعات.

كما فاز الطالب طارق عبد الرحيم محمود كليه التربيه الرياضيه بالمركز الخامس لوزن 90 كجم، وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى.

وأكد بيان من جامعة القناه على أن، مشاركة طلاب الجامعة فى هذه البطولة تأتى تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف طارق عجيبه مدير عام رعاية الشباب.