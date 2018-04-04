جامعة الإسكندرية تشارك فى ملتقى المشاورة الوطنية حول أخلاقيات التكنولوجيا







الإسكندرية - هناء أبو العز

شاركت جامعة الإسكندرية فى ملتقى المشاورة الوطنية حول "شرعية أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا فى المنطقة العربية" والذى يعقد بالقاهرة، ونظمته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى مصر، بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم فى الدول العربية بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

ومثل جامعة الإسكندرية فى الملتقى الدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الذى صرح أن مشاركة الجامعة فى هذه المشاورة تأتى من منطلق حرصها على ترسيخ مفهوم الأمانة العلمية والحفاظ على الملكية الفكرية، والاهتمام بمنظومة القيم الأخلاقية فى مجال البحث العلمى، مشيراً إلى أن جامعة الإسكندرية تعد من الجامعات المصرية التى تبنت مبكراً ما يعرف بالميثاق الأخلاقى للجامعة، لأعضاء هيئة التدريس، ومساعديهم فى مختلف مجالات الحياة الجامعية وفى مقدمتها البحث العلمى بتخصصاته المختلفة والمتكاملة.

وأوضح مختار أن الجامعة تدرك أن الأساس فى تمويل البحوث العلمية وإجراء التجارب فى القطاع الطبى يرتكز على الميثاق الأخلاقى، للتعامل مع الإنسان، تحت إشراف ومسئولية لجنة أخلاقيات البحث العلمى، بالكليات والمعاهد الطبية فى هذا القطاع.

وأضاف أن جامعة الإسكندرية يوجد بها لجنة على مستوى الجامعة خاصة بأخلاقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب فى التعليم والبحث العلمى، بالإضافة إلى لجان فرعية بالكليات والمعاهد المعنية بهذا الشأن، مشيراً إلى أن مصداقية العلم والعلماء تتمثل فى المحافظة على المعايير الأخلاقية المتعارف عليها، مما يحول دون بعض التجاوزات التى تؤدى إلى تدنى مستوى البحث العلمى فى بلادنا العربية بأكملها.