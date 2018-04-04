ثقافة السلام الاجتماعى فى مؤتمر طلابى بكلية التربية بجامعة قناة السويس







الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، أن مستقبل البلد مرتبط بدور طالب كلية التربية من أجل تخريج جيل وطنى قادر على حماية هذا الوطن، فهو لديه دور وطنى من الدرجة الأولى، ولكى يحقق ذلك الدور، لابد أن يتسلح بالعلم عن طريق أن يكون مؤهل بالعديد من الدورات وورش عمل التنمية البشرية وليس بالمقررات فقط.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الطلابى الثانى لكلية التربية، والذى جاء بعنوان " ثقافة السلام الاجتماعى ودورها فى تقدم الوطن بسواعد الشباب"، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ويرأس المؤتمر الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، ومقررالمؤتمرالدكتورة عواطف عيسى مدير وحدة الدعم الأكاديمى بالكلية، ومنسق المؤتمر الدكتورة عزة أحمد الديب، وحضره العديد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وطلابها.

وأشار الدكتور رحمى إلى أن الجامعة شهدت بالفترة الأخيرة عدة نجاحات، منها مبادرة أختار مستقبلك التى شهدت تثقيف الطلاب بصفة عامة، للخروج من السلبية إلى مرحلة الإيجابية، وأن طالب كلية التربية لابد أن يشعر بالمسئولية الملقاه على عاتقه لتخريج جيل وطني، فعليهم دور كبير فى غرس حب الوطن لديهم.

وتطرق نائب رئيس جامعة القناه، إلى أن تنوع المجالات داخل الكلية من الموسيقية والفنية، والإقتصاد المنزلى بالتوازى مع العملية التعليمية، مهم جدا، لأن هذه المجالات تشكل وجدان الفرد، مؤكدًا على ضرورة تنمية هذه المهارات لدى طلاب الجامعة كلها عن طريق إقامة معرض فنى بصفة دائمة طوال العام، وعقد ورش عمل لتعليم باقى طلاب الجامعة الموسيقى.

وقال الدكتور مدحت صالح عميد الكلية، أن الشباب هم سواعد المستقبل الذين سوف يشاركون فى بناء الوطن، وأن مؤتمر هذا العام يهدف إلى توفير المناخ التربوى لتنمية المواهب البحثية والفكرية للطلاب من خلال محاور وفعاليات المؤتمر المختلفة، والمساهمة فى رقى المستوى الثقافى والعلمى والخلقى للطلاب، وتعزيز المهارات البحثية والإبداعية للطلاب وتعزيز قيم المواطنة، والانتماء من خلال خدمة المجتمع و نشر ثقافة السلام الاجتماعى وتشجيع الأعمال الطلابية التطوعية لخدمة المجتمع وتنميته.

وتضمنت الجلسة الافتتاحية عرض مسرحى وأغنية تحيا مصر بلغة الإشارة و عزف مقطوعة موسيقية لطلاب شعبة التربية الموسيقية، كما تم تكريم الأبحاث الخمسة الأوائل وتكريم الطلاب الأوائل فى العام الجامعى 2016 – 2017،وتكريم أعضاء هيئة التدريس المتميزين فى الإرشاد الأكاديمى وتيسير العملية التعليمية.