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الأربعاء، 04 أبريل 2018 10:50 م
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تنفيذ 7 قرارات إزالة على أراضى الآثار بمدينة برج العرب غرب الإسكندرية

الأربعاء، 04 أبريل 2018 09:33 م
تنفيذ 7 قرارات إزالة على أراضى الآثار بمدينة برج العرب غرب الإسكندرية حملات ازاله


الإسكندرية جاكلين منير
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شن مركز ومدينة برج العرب غرب الإسكندرية حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الآثار، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد عقل رئيس مركز ومدينة برج العرب.

 حيث شنت مدينة برج العرب حملة إزالة للتعدى على أرض الآثار بمركز ومدينة برج العرب، وتم تنفيذ 7 قرارات بمنطقة الهوارية ماريا (أ ) وماريا (ب) قرية بهيج. 

جاء ذلك بمرافقة قوات الأمن وقسم شرطة برج العرب وبحضور لجنة الإزالة برئاسة صبحى علم الدين سكرتير عام المركز، ومدير إدارة المتابعة الميدانية، وعضو إدارة المشروعات بالمركز والمقاول المكلف بالهدم الإزالة، وبالتنسيق مع أعضاء هيئة الآثار.

من جهة أخرى قام خالد سعد رئيس الوحدة المحلية بقرية بهيج ومعاون رئيس المركز النظافة والتجميل، برفع الحجارة والبلدورات من أمام المدارس بقرية بهيج بواسطة السيارات واللودر الخاص بالمركز.

فيما اجتمعت اللجنة الفرعية لتقنين الأراضى بحضور صبحى علم الدين سكرتير عام المركز، وذلك طبقا لقرار الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، حيث اجتمع أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لاستكمال مراجعة طلبات التقنين المقدمة من المواطنين الذين يرغبون فى تقنين أوضاعهم على أراضى أملاك الدولة.

 


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