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الأربعاء، 04 أبريل 2018 01:51 م
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تنفيذ 37 قرار إزالة تعديات فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 04 أبريل 2018 12:41 م
تنفيذ 37 قرار إزالة تعديات فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة إزالة تعديات علي الأراضي - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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شنت مديرية أمن المنوفية، حمله مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير امن المنوفية وبرئاسة قيادات المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية  لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدائرة المديرية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ1 إزالة فورية لتعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية، و11 قرار تعدي على منافع الري، و 7 قرار تعدي على منافع الصرف، بإجمالي 9 قيراط، بمساحة  1705 متر تقريباً، و تم تحرير المحاضر اللازمة، كما تم تحرير 18 قرار وحدة محلية .


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