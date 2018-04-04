تنحى رئيس محكمة جنايات بنها عن نظر قضية "عروس القليوبية" لاستشعاره الحرج







القليوبية-نيفين طه

تنحى المستشار عبد الرحمن حماد رئيس محكمة جنايات بنها، اليوم الأربعاء، عن نظر قضية مقتل "تقى ناجى"، والمعروفة إعلاميا ب "عروس بنها" لاستشعاره الحرج بعد إعادة القضية لدائرته مرة أخرى عقب رفض طلب رد المحكمة الذى تقدم به محامى المتهمين الأربعة فى القضية.

وشهدت جلسة نظر القضية اليوم، مرافعة أحمد البرنس محامى أسرة المجنى عليها، والتى أكد فيها أن القضية مر عليها عام وأكثر والقاتل معترف ولم تطفئ نار أهل القتيلة، أو يتم البث فيها والحكم على الجناة، وقال موجها حديثه لهيئة المحكمة "ارحمونا أيها المستشارون ارحمونا من العذاب ماذا لو كنتم فى نفس المشهد"، مطالبا بالإعدام شنقا للمتهم الأول وتنفيذ أقصى العقوبة على المتهمين شركائه.

فيما طلب محامى المتهمين طلبات جديدة قبل مرافعته أمام هيئة المحكمة منها تفريغ الهاتفين المحمول الموجودين فى أحراز القضية، مشيرا إلى أنهما لا يخصان المجنى عليها وإثبات محتوياتهما وعرضهم أعلى شاهدى الإثبات الأول.

وطلب دفاع المتهمين عرض المتهم الأول "حسان صلاح" على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، وذلك لتحديد حاله المتهم النفسية والعصبية، وفى حالة ثبوت أن لديه مرض نفسى يلزم تحديد تاريخ بداية هذا المرض، وطلب دفتر أحوال مركز شرطه بنها عن يوم 17-3-2017 حتى 22-3-2017، لبيان فريق البحث المكلف بالعمل فى هذه القضية كاملة.

وطلب دفتر أحوال إدارة البحث الجنائى فى مديرية أمن القليوبية لبيان تكليف العميد حسام الحسينى فى 17-3-2017 وحتى 22 – 3 – 2017.