تكريم رئيس إطسا بالفيوم لفوز المدينه بأعلى نسبه تصويت بالانتخابات الرئاسية







الفيوم - رباب الجالي

قام الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم بمنح الدكتور بسام عزام رئيس مركز ومدينة إطسا شهادة تقدير ، نظرا لما قام به مع كافة رؤساء الوحدات والاجهزة التنفيذية باطسا من دورا ومجهود متميز فى انجاح الانتخابات الرئاسية

و ذلك بعد الخطة الموضوعة من رئاسة المدينة والتى نفذتها جميع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية باطسا و أسفرت عن فوز اطسا بالمركز الأول بين مدن المحافظة بالنسبة لعدد الذين أدلوا بأصواتهم فى هذه الانتخابات وبلغ عددهم 161 ألف ناخب وهو أعلى رقم على مستوى المحافظة .

وأهدى رئيس مركز ومدينة اطسا هذا التكريم إلى أعضاء الجهاز التنفيذى بالمركز ورؤساء الوحدات ومديرى الإدرات الخدمية وكافة رموز العائلات ومنظمات المجتمع المدنى والشباب وجميع مواطنى اطسا مركز ومدينة و القوة الامنية بالمركز والمدينة وقياداتها الامنية .