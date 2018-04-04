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تكريم رئيس إطسا بالفيوم لفوز المدينه بأعلى نسبه تصويت بالانتخابات الرئاسية

الأربعاء، 04 أبريل 2018 11:50 م
تكريم رئيس إطسا بالفيوم لفوز المدينه بأعلى نسبه تصويت بالانتخابات الرئاسية خلال التكريم


الفيوم - رباب الجالي
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قام الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم بمنح الدكتور بسام عزام رئيس مركز ومدينة إطسا شهادة تقدير ، نظرا لما قام به مع كافة رؤساء الوحدات والاجهزة التنفيذية باطسا من دورا ومجهود متميز فى انجاح الانتخابات الرئاسية 
 
و ذلك بعد  الخطة الموضوعة من رئاسة المدينة والتى نفذتها جميع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية باطسا و أسفرت عن فوز اطسا بالمركز الأول بين مدن المحافظة بالنسبة لعدد الذين أدلوا بأصواتهم فى هذه الانتخابات وبلغ عددهم 161 ألف ناخب وهو أعلى رقم على مستوى المحافظة .
 
وأهدى رئيس مركز ومدينة اطسا هذا التكريم إلى أعضاء الجهاز التنفيذى بالمركز ورؤساء الوحدات ومديرى الإدرات الخدمية وكافة رموز العائلات ومنظمات المجتمع المدنى والشباب وجميع مواطنى اطسا مركز ومدينة و القوة الامنية بالمركز والمدينة وقياداتها الامنية .
 
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