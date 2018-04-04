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الأربعاء، 04 أبريل 2018 01:00 ص
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تفعيل الشراكة بين "التعليم الفنى" ومصانع الوادى الجديد واستحداث أقسام لخدمة البيئة

الأربعاء، 04 أبريل 2018 12:30 ص
تفعيل الشراكة بين "التعليم الفنى" ومصانع الوادى الجديد واستحداث أقسام لخدمة البيئة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مساء أمس الثلاثاء، يرافقه الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، جولة تفقدية لعدد من مصانع المحافظة، حيث تفقدا خلالها (مصنع الخزف – مصنع ملابس المحافظة وعددت من مصانع التمور الخاصة).

 

وجاء ذلك بهدف بحث آليات إنشاء وتفعيل شراكة فيما بين التعليم الفنى والمصانع تمهيدا لإنشاء أقسام جديدة بمدارس المحافظة الفنية تخدم الصناعات البيئية بالمحافظة، وتفعيل قسم الخزف لتدريب الطلاب على هذه الحرف اليدوية مما يوفر عمالة مدربة وماهرة تستطيع الحفاظ على الهوية الواحاتية والدخول لسوق العمل.

 

وخلال تفقدهما لمصنع ملابس المحافظة اطلع الجيوشى على مراحل التصنيع وآليات عمل المصنع، وأشار إلى ضرورة توقيع برتوكول خاص لتوفير عمالة من الطلاب وتدريبهم على التصنيع بقسم النسيج، بالإضافة إلى المشاركة فى الإنتاج والتصنيع بهدف زيادة ومضاعفة الإنتاج والتوسع فيه.

 


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