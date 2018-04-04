تعيين الدكتور وائل جودة وكيلا لمستشفى العريش العام







شمال سيناء – محمد الحر

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء ،في بيان لها، الأربعاء، قرار الدكتور عربي محمد ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، بتعيين الدكتور وائل جودة أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، وكيلا لمستشفى العريش العام.

وقال إسلام الكيكي ، مدير العلاقات العامة بمستشفى العريش العام ،إنه تم تعيين الدكتور وائل جوده ، وكيلا للمستشفى ،بتزكية من الدكتور محمود فتحي مدير المستشفى، تقديرا لجهوده في العيادات الخارجية ، وخدمة المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمستشفى.

ويذكر أن الدكتور وائل جهوده ، يعمل اخصائيا ورئيسا لقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى العريش العام ، وله جهود ملموسة في تقديم الرعاية والخدمة الصحية للمرضى من خلال وحدة قياس السمع الحديثة التي تم تزويد المستشفى بها مؤخرا.