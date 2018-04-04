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الأربعاء، 04 أبريل 2018 01:50 م
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تعيين الدكتور وائل جودة وكيلا لمستشفى العريش العام

الأربعاء، 04 أبريل 2018 01:33 م
تعيين الدكتور وائل جودة وكيلا لمستشفى العريش العام الدكتور وائل جودة وكيلا لمستشفى العريش العام


شمال سيناء – محمد الحر
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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء ،في بيان لها، الأربعاء، قرار الدكتور عربي محمد ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، بتعيين الدكتور وائل جودة أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، وكيلا لمستشفى العريش العام.

وقال إسلام الكيكي ، مدير العلاقات العامة بمستشفى العريش العام ،إنه تم تعيين الدكتور وائل جوده ، وكيلا للمستشفى ،بتزكية من الدكتور محمود فتحي مدير المستشفى، تقديرا لجهوده في العيادات الخارجية ، وخدمة المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمستشفى.
 
ويذكر أن الدكتور وائل جهوده ، يعمل اخصائيا ورئيسا لقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى العريش العام ، وله جهود ملموسة في تقديم الرعاية والخدمة الصحية للمرضى من خلال وحدة قياس السمع الحديثة التي تم تزويد المستشفى بها مؤخرا.
 
 
 

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مستشفى العريش العام

الدكتور وائل جوده

مديرية الصحة بشمال سيناء




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