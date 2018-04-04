تعليم دمياط تشارك فى المسابقة الدولية لتصميم الروبوت بأمريكا







دمياط - معتز الشربينى

وافق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم على طلب السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بسفر طلاب مدرسة اللغات الرسمية بدمياط المشتركين فى المسابقة العالمية السنوية الدولية للبرمجة وتصميم الروبوت.

وأضاف سويلم فى بيان له أن المسابقة ستقام بمدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 18 إلى 21 أبريل 2018 بخلاف يومى الذهاب والعودة.