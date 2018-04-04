تعرف على خطة وأعمال هندسة الرى بإسنا لتغطية الترع وتطهيرها استعدادا لفصل الصيف







الأقصر - أحمد مرعى

أعلن المهندس محمد خالد مدير هندسة الرى بإسنا، أنه تم الانتهاء من تغطية ترعة ساحل إسنا بطول 250 متر وتكلفة بلغت حوالى 3 مليون جنيه، وترعة الكروم الكائنة وسط كتلة سكنية بالنجوع بطول 420 متر، وجار تغطية ترعة خور المكسر بطول 300 متر لتوسعة مدخل إسنا الجنوبى بتكلفة تجاوزت مليون جنيه، وذلك لخدمة المواطنين والحفاظ على المياه من التلوث.

كما أشار مدير هندسة رى إسنا في بيان له إلى استعدادات الرى لموسم الصيف بتطهير جميع الترع بزمام إسنا، وعمل الصيانة الوقائية للمحطات، واستمرار نظافة شبك الأعشاب، وتوزيع المياه على الترع فى المناوبات الخاصة بها واخطار المنتفعين بذلك، والتنسيق مع الزراعة لتطهير المساقى الخاصة، وذلك لتلبية احتياجات المزارعين وقطاع الزراعة بالمحافظة.

جدير بالذكر انه جار العمل فى تغطية عدد من الترع بالأقصر ومنها ترعة العالية المستجدة بمنشاة العمارى بطول 200 متر، حيث بلغت نسبة التنفيذ 95%، كما يجرى تغطية ترعة الحبيل الرئيسي بمركز البياضية بطول 100 متر، وتغطية ترعة البستان بمركز الطود بطول 200 متر وبلغت نسبة التنفيذ بها 98%.

كما تمت تغطية ترعة ساحل العشي بمركز الزينية بطول 350 متر، ويجرى تنفيذ مشروع حماية طريق مزلقان نجع الجسور بتكلفة تبلغ نصف مليون جنيه ، وذلك فى ضوء توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بضغط الجدول الزمنى الخاص بإستكمال مشروعات تغطية الترع والمصارف المحددة طبقا للخطة السنوية بالمحافظة.

وتأتى تلك المشروعات فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالمستوى المعيشى والحضارى للمواطنين ودعم قطاعات الرى والزراعة والصحة العامة والقضاء على التلوث وما يتسبب فيه من أمراض.