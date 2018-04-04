تعديل وزارى محدود فى الجزائر يشمل السياحة والتجارة والشباب والرياضة

تعديل وزارى محدود فى الجزائر يشمل السياحة والتجارة والشباب والرياضةالأربعاء، 04 أبريل 2018 03:35 م
الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة
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أجرى اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة تعديلا حكوميا، شمل وزارات السياحة والتجارة والعلاقات مع البرلمان والشباب والرياضة.
وقالت صحيفة "النهار أونلاين" الى أنه تم تعيين محجوب بدة وزيرا للعلاقات مع البرلمان، والسعيد جلاب وزيرا للتجارة، وتعيين عبد القادر بن مسعود وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية،كان يشغل والى لولاية تيسمسيلت، ومحمد حطاب وزيرا للشباب والرياضة، الذى كان يشغل والى لولاية بجاية.
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