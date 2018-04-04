تركيا وروسيا وإيران: ينبغى إتاحة المجال للسوريين للعودة إلى بلادهم







رويترز

ذكر التلفزيون الرسمى الإيرانى أن رؤساء تركيا وإيران وروسيا قالوا، اليوم الأربعاء، إن من المهم تهيئة الظروف لعودة السوريين النازحين بفعل القتال فى بلدهم.

كما نقل التلفزيون عن بيان صدر عقب قمة للرؤساء الثلاثة فى أنقرة القول إنهم يجب أن يواصلوا التعاون "لإحلال السلام والاستقرار فى سوريا".

وأضافت القمة فى بيان مشترك إنها عازمة على تسريع وتيرة المساعى لضمان الهدوء على الأرض فى سوريا وحماية المدنيين فى مناطق عدم التصعيد.

من جانبه أكد روحانى على ضرورة تسليم السيطرة على منطقة عفرين إلى الجيش السورى.