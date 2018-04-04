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الأربعاء، 04 أبريل 2018 04:06 م
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تركيا وروسيا وإيران تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار فى سوريا

الأربعاء، 04 أبريل 2018 03:05 م
تركيا وروسيا وإيران تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار فى سوريا فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان وحسن روحانى


أ ف ب
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تعهد رؤساء تركيا وروسيا وإيران، اليوم الأربعاء، خلال قمة فى أنقرة، التعاون من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى سوريا، بحسب بيان صدر إثر القمة، وكرر رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين وحسن روحانى، "عزمهم على التعاون الكثيف فى سوريا بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين أطراف النزاع"، وفق البيان.

وكان التلفزيون الرسمى الإيرانى، ذكر أن رؤساء تركيا وإيران وروسيا قالوا، اليوم الأربعاء، إن من المهم تهيئة الظروف لعودة السوريين النازحين بفعل القتال فى بلدهم، كما نقل التلفزيون، عن بيان صدر عقب قمة للرؤساء الثلاثة، فى أنقرة، إنهم "يجب أن يواصلوا التعاون لإحلال السلام والاستقرار فى سوريا".

وأفاد بيان مشترك، أن قادة تركيا وإيران وروسيا، قالوا، إنهم "عازمون على تسريع الجهود لضمان الهدوء على الأرض فى سوريا وحماية المدنيين فى مناطق عدم التصعيد"، ونشر البيان على الموقع الإلكترونى للرئيس الإيرانى حسن روحانى بعد اجتماعه مع نظيريه الروسى فلاديمير بوتين والتركى رجب طيب أردوغان، فى أنقرة.

 

 


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