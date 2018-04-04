تركى المالكى: إطلاق ميليشيا الحوثى صواريخ على السعودية هدفه زعزعة استقرار المنطقة

كتبت - إيمان حنا

صرح المتحدث الرسمى لقوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد الركن تركى المالكى، أن الصاروخ الباليستى الذى أطلق من داخل محافظة صعدة فى اليمن باتجاه جازان من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراض الصاروخ وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا على الأحياء السكنية ولم يرد ما يفيد عن وجود خسائر أو أضرار .

وأضاف المالكي؛ حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذا العمل العدائى والعشوائى من قبل الانقلابيين يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231)، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولى و زعزعة أمن المنطقة ، وأن إطلاق الصواريخ البالسيتية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان، يعد مخالفاً للقانون الدولى الإنسانى.

وشدد المالكى، على أن ما تقوم به المليشيا الحوثية يعد تطوراً خطيراً فى حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران.