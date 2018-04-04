video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 أبريل 2018 11:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تركى المالكى: إطلاق ميليشيا الحوثى صواريخ على السعودية هدفه زعزعة استقرار المنطقة

الأربعاء، 04 أبريل 2018 10:58 م
تركى المالكى: إطلاق ميليشيا الحوثى صواريخ على السعودية هدفه زعزعة استقرار المنطقة العقيد الركن تركي المالكى


كتبت - إيمان حنا
إضافة تعليق

صرح  المتحدث الرسمى لقوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد الركن تركى المالكى، أن الصاروخ الباليستى الذى أطلق  من داخل محافظة صعدة فى اليمن باتجاه جازان من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراض الصاروخ وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا على الأحياء السكنية ولم يرد ما يفيد عن وجود خسائر أو أضرار .
 
 
وأضاف المالكي؛ حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذا العمل العدائى والعشوائى من قبل الانقلابيين يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231)، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولى و زعزعة أمن المنطقة ، وأن إطلاق الصواريخ البالسيتية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان، يعد مخالفاً للقانون الدولى الإنسانى.
 
وشدد المالكى، على أن ما تقوم به المليشيا الحوثية يعد تطوراً خطيراً فى حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران.
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب رئيس اليمن: استهداف الحوثيين لناقلة نفط سعودية يكشف عن وجههم الإرهابى

أمريكا تحث الحوثيين على وقف تصعيد الحرب فى اليمن

اليمن: تحالف دعم الشرعية يدمر مخزن أسلحة للحوثيين بالساحل الغربى

التاجات إيران

قوات التحالف

السعودية

المملكة

اعتراض صاروخ باليستى

القانون الدولى الاتسانىً




لا تفوتك
ليفربول يتسلح بمحمد صلاح فى مواجهة مانشستر سيتى بدورى الأبطال

ليفربول يتسلح بمحمد صلاح فى مواجهة مانشستر سيتى بدورى الأبطال

لعبة الحوت الأزرق .. تطبيق إلكترونى يثير الرعب بالعالم.. أدت إلى 17 حالة انتحار بين الأطفال والمراهقين أخرهم فى مصر.. 11 علامة تظهر على ممارسيها.. مسئولو اللعبة يهددون اللاعبين بالقتل.. وجهود دولية لحظرها

لعبة الحوت الأزرق .. تطبيق إلكترونى يثير الرعب بالعالم.. أدت إلى 17 حالة انتحار بين الأطفال والمراهقين أخرهم فى مصر.. 11 علامة تظهر على ممارسيها.. مسئولو اللعبة يهددون اللاعبين بالقتل.. وجهود دولية لحظرها

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

س & ج.. ما هو موقف معارى الأهلى فى السعودية من العودة؟

س & ج.. ما هو موقف معارى الأهلى فى السعودية من العودة؟

شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة