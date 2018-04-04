بيطرى بورسعيد يكرم أخصائيتين للثقافة الصحية لمجهودهما المبذول لنشر الوعى الصحى

بورسعيد- محمد فرج

كرم الدكتور عاطف عيسى وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى كلا من الدكتورة رويدا حامد دراهم وسلوى عامر أخصائى الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، عقب الانتهاء من الندوة التثقيفية التى أقيمت بقاعة الاجتماعات، وناقشت أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وطرق الوقاية.

وقال د. عيسى لـ"اليوم السابع" إن إدارة التدريب ببيطرى بورسعيد برئاسة الدكتورة سهير محمد عواد وقعت برتوكولا بين الثقافة الصحية لنشر الوعى الصحى بين العاملين بالمديرية والوقوف على المخاطر الصحية التى تتعرض لها السيدات، حيث قدمت شهادات تقدير للمجهود المبذول وعرفانا بدورهما التثقيفى تجاه العاملين بالطب البيطرى.







