برلمانى عراقى: تشكيل لجنة لبحث تعديل النظام الداخلى للاتحاد البرلمان العربى

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قال النائب محمد نورى، عضو الوفد العراقى المشارك فى اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلمانى العربى، إن اللجنة بحثت إمكانية تعديل النظام الداخلى للاتحاد لإضافة لجان أساسية غير موجودة حاليا، مثل: حقوق الإنسان والسياحة والمرأة، إلى النظام الداخلى وميثاق البرلمان العربي.

وأضاف نوري- فى تصريحات صحفية ، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية بمقر مجلس النواب- أنه تم الاتفاق مبدئيا خلال الاجتماع على أهمية تشكيل مجموعة قانونية تدرس النظام الداخلى للبرلمان العربي، تمهيدا لإضافة اللجان المقترحة، مشيرا إلى أن اللجنة التنفيذية لاتزال فى طور تشكيل لجنة قانونية لعرض الموضوع عليها، وأخذ رأيها فى إمكانية إدخال التعديل على الميثاق من عدمه.

وتابع: أنه تم خلال الاجتماع بحث موازنة الاتحاد، وبعض لجان البرلمان العربى التى لم تقر ويوجد فقط أسماء لها وتمت المطالبة بتفعيلها.. لافتا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تفعيل هذه اللجان وفق المدد القانونية.