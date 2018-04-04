انقطاع مياه عن أحياء سكنية بأسوان بسبب كسر خط رئيسى







أسوان - ندى سليم

شهدت عدة مناطق شرق مدينة أسوان، قطع المياه منذ صباح اليوم الاربعاء، وذلك بسبب كسر بإحدى مواسير المياه بحجم 8 بوصة بمنطقة الشلال.

وتسبب ذلك فى انقطاع المياه لأكثر من 8 ساعات بكل من منطقة كيما، الصداقة القديمة، مستعمرة كيما، وعزب كيما، منطقة السيل، ومن المقرر أن تجرى شركة مياه الشرب بالمحافظة أعمال إصلاحات للأجزاء التالفة بخط المياه.