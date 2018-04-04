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الأربعاء، 04 أبريل 2018 04:58 م
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انقطاع مياه عن أحياء سكنية بأسوان بسبب كسر خط رئيسى

الأربعاء، 04 أبريل 2018 04:14 م
انقطاع مياه عن أحياء سكنية بأسوان بسبب كسر خط رئيسى كسر ماسورة مياة - أرشيفية


أسوان - ندى سليم
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شهدت عدة مناطق شرق مدينة أسوان، قطع المياه منذ صباح اليوم الاربعاء، وذلك بسبب كسر بإحدى مواسير المياه بحجم 8 بوصة بمنطقة الشلال.
 
 
وتسبب ذلك فى انقطاع المياه لأكثر من 8 ساعات بكل من منطقة كيما، الصداقة القديمة، مستعمرة كيما، وعزب كيما، منطقة السيل، ومن المقرر أن تجرى شركة مياه الشرب بالمحافظة أعمال إصلاحات للأجزاء التالفة بخط المياه.

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