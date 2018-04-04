انطلاق قافلة طبية بمستشفى جهينة للقضاء على فيروس سى بسوهاج

انطلاق قافلة طبية بمستشفى جهينة للقضاء على فيروس سى بسوهاجالأربعاء، 04 أبريل 2018 12:23 م
قافلة طبية بمستشفى جهينة بسوهاج
إضافة تعليق
أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج عن انطلاق القافلة الطبية بالمركز الحضرى بمستشفى جهينة المركزى، لإجراء الكشوفات والفحوصات اللازمة على المواطنين بجهنية والقرى التابعة بالمجان بدء من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ظهرا،وإجراء التحاليل للمواطنين فوق سن 18 سنة،وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى 2020.
وأكد المحافظ فى بيان على الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بالتنسيق مع مسئولى مديرية الشئون الصحية والإدارة الصحية والمجتمع المدنى للعمل على إنجاح الحملة وتحقيق اهدافها فى الوصول لأكبر عدد من المواطنين وإزالة اية معوقات، وأن القيادة السياسية حريصة على صحة المواطنين والقضاء على هذا المرض.
إضافة تعليق
جرائم عصابات الأفارقة فى مصر عرض مستمر.. خبراء الأمن: يسكنون المدن الجديدة بعيداً عن الرقابة الأمنية.. متخصصون فى جرائم النصب والسرقات وتجارة العملة والمخدرات ..معظمهم بدون تصاريح عمل وإقامتهم منتهية
فى ذكرى ميلادها الـ 90.. مايا أنجيلو شاعرة أمريكية متعددة المواهب.. تعلمت التمثيل والرقص بسان فرنسيسكو.. وتعرضت للاغتصاب فى سن السابعة من صديق أمها.. وعملت سائقة خلال الحرب العالمية.. وأنجبت طفلا أثناء المدرسة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة