انطلاق قافلة طبية بمستشفى جهينة للقضاء على فيروس سى بسوهاج







سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج عن انطلاق القافلة الطبية بالمركز الحضرى بمستشفى جهينة المركزى، لإجراء الكشوفات والفحوصات اللازمة على المواطنين بجهنية والقرى التابعة بالمجان بدء من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ظهرا،وإجراء التحاليل للمواطنين فوق سن 18 سنة،وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى 2020.

وأكد المحافظ فى بيان على الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بالتنسيق مع مسئولى مديرية الشئون الصحية والإدارة الصحية والمجتمع المدنى للعمل على إنجاح الحملة وتحقيق اهدافها فى الوصول لأكبر عدد من المواطنين وإزالة اية معوقات، وأن القيادة السياسية حريصة على صحة المواطنين والقضاء على هذا المرض.