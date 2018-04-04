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انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية ببورسعيد 10 ابريل

الأربعاء، 04 أبريل 2018 11:44 ص
انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية ببورسعيد 10 ابريل حملة تحصين الماشية - أرشيفية


بورسعيد - محمد عزام
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أعلنت مديرية الطب البيطرى ببورسعيد، برئاسة الدكتور عاطف عيسى،انطلاق الحملة القومية الأولى لعام 2018 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع،والتسجيل والترقيم الثلاثاء المقبل الموافق 10 أبريل ولمدة شهر.

وأكدت المديرية فى بيا لها اليوم، أن الحملة تأتى بتوجيهات من الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنية والسمكية، وتحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتواصل المديرية تكثيف برامجها الإرشادية والتوعوية لمربى الماشية للتصدى للأمراض الوبائية وأهمية التحصين، بجميع قرى المحافظة، حتى تضمن الحملة تحقيق أهدافها فى حماية الثروة الحيوانية المصرية من تهديدات الأمراض الوبائية.
 
وتوجه أفراد إدارة الإرشاد بالمديرية استعدادا للحملة إلى المدرسة الثانوية الزراعية بقرية الصدق جنوب بورسعيد، لتوعية الطلاب من أبناء المربين بمناطق الجنوب المختلفة وبالتالى فهم همزة الوصل معهم، عن أهمية التحصينات ضد الأمراض الوبائية لخطورتها وخاصة مرض الحمى القلاعية، وأهمية التسجيل والترقيم فى الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتنميتها وعن ضرورة المشاركة فى الحملة القومية للتحصين مع تزويدهم بالمطويات والنشرات وأسعار التحصينات.

ثم توجهت الحملة لتوعية بعض أهالى القرية من المربين عن ضرورة المشاركة فى الحملة،وتم مراجعة بطاقات التسجيل لمعرفة آخر ميعاد تم فيه التحصين.

ومن جانبه أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن خطة الدولة من أعمال التحصين تستهدف تحصين الماشية لاحتواء مرض الحمى القلاعية والسيطرة عليه، وحفاظا على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان، مؤكدا على أن حماية الثروة الحيوانية ترتبط ارتباط وثيق بتحصين وتدقيق الأرقام والتسجيل.

 


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