اليوم.. وزير الخارجية الألمانى يتوجه للأردن







برلين (أ ش أ)

اعتبر وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس أن منطقة الشرق الأوسط تتسم بوضوح بالإرهاب والعنف والصراع من أجل السلطة والنفوذ.

وقال ماس فى تصريحات قبيل توجهه إلى عمان اليوم الأربعاء "سوف أتوجه اليوم إلى الأردن الذى يعد شريكا وحليف لنا وهو صوت العقل فى الشرق الأوسط". مشيرا إلى أن الأردن استوعب مئات الآلاف من اللاجئين السوريين لمساندتهم فى محنتهم وهذا إنجاز هائل، ومؤكدا أن ألمانيا كجهة مانحة رئيسية ستواصل دعمها ومساندتها للاردن فى مساعيه .

وأضاف فى إطار التحالف المناهض لداعش،نعمل معاً من أجل ايجاد حلول جذرية،وهناك قضية هامة سوف تشمل مباحثاتنا فى الأردن وهى الصراع فى الشرق الأوسط" . وتابع نحن نتفق تماما أن هناك طريقا واحدا للتفاوض وهو حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينيه وهو ما يمكن أن يحقق السلام الدائم".

واستطرد ماس بالقول إن المواجهة العنيفة التى اندلعت على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة هذه الأيام تعد لنا مدعاة للقلق الشديد.

وأضاف كذلك الوضع فى سوريا أكثر من سبع سنوات من العنف والمعاناة غير المبررة،ومنذ ذلك الحين قتل أكثر من نصف مليون شخص، مشددا على ضرورة وضع حد للأزمة الإنسانية فى سوريا .