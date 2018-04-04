اليوم.. بدء الحملة القومية لتحصين المواشى بكفر الشيخ بحضور المحافظ







كفر الشيخ – محمد سليمان

تنطلق الحملة الأولى لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء ، بحضور اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ ،و الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة .

قال الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل ، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ ، أن المحافظ ونائب وزير الزراعة سيلتقيان بأطباء الطب البيطرى فى ديوان عام المحافظة، لإطلاق الحملة الأولى لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بكفر الشيخ، ومناقشة عدد من المشروعات للإنتاج الداجنى والحيوانى.

وصرح اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ، لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم إقامة مشروعات الإنتاج الداجنى والحيوانى على مساحة 150 فدانا بملاحة منيسى على الطريق الدولى الساحلى، مؤكدا أن المشروعات تشمل "مزارع دواجن بياض " لتنتج 150 مليون بيضة سنويا ،ومزارع تسمين عددها 40 مزرعة ،وحجر بيطرى، وإنشاء مزرعة "حلاب" قوامها 500 بقرة ، وتتبع تلك المشروعات الجمعية العامة للإصلاح الزراعى.