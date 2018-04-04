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اليمن: تحالف دعم الشرعية يدمر مخزن أسلحة للحوثيين بالساحل الغربى

الأربعاء، 04 أبريل 2018 10:29 ص
اليمن: تحالف دعم الشرعية يدمر مخزن أسلحة للحوثيين بالساحل الغربى الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية


صنعاء (أ ش أ)
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دمرت طائرات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الأربعاء، مخزنا للسلاح تابع لميليشيات الحوثى فى معسكر الدفاع الساحلى على جبهة الساحل الغربى.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، أن مخزن السلاح يقع شمالى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثى، مضيفة أن الهجوم الجديد للتحالف جاء عقب ساعات من تنفيذ ميليشيات الحوثى لعملية إرهابية استهدفت ناقلة نفط فى المياه الإقليمية قبالة الميناء، كما قصفت طائرات التحالف أهدافا مماثلة فى المطار العسكرى للحديدة .

يذكر أن قوات التحالف أحبطت هجوما للحوثيين على ناقلة نفط سعودية، والتى اعتبرتها تهديدا خطيرا للملاحة بمضيق باب المندب والبحر الحمر وللأمن الإقليمى والدولي.

 


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