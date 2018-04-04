المرصد السورى: مسلحون يفرجون عن 5 أسرى بينهم مدنيون فى مدينة دوما بالغوطة







رويترز ـ (أ ش أ)

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن جماعة جيش الإسلام السورية المعارضة أفرجت عن خمسة أسرى، اليوم الأربعاء، بموجب اتفاق فى مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وأضاف أن مسلحى جيش الإسلام كانوا خطفوهم من مدينة عدرا القريبة قبل نحو خمس سنوات.

ومن ناحية أخرى قال التلفزيون السورى إن الجيش حرر أربع نساء ورجلا من يد المقاتلين فى إطار جهود تحرير جميع الأسرى فى دوما.

على الصعيد ذاته أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 1211 مسلحا وذويهم، غادروا دوما فى الغوطة الشرقية على متن 25 حافلة متوجهين إلى محافظة حلب شمال غربى سوريا .

وقالت الوزارة فى بيان - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية، أنه " خلال الـ 24 ساعة الماضية تم إجلاء 1211 مسلحا وعائلاتهم، وتم نقلهم على متن 25 حافلة إلى شمالى محافظة حلب".

وأضافت "بلغ إجمالى عدد المغادرين من المسلحين وعائلاتهم من مدينة دوما فى الغوطة الشرقية نحو 3480 منذ بدء الهدنة الإنسانية". مشيرة إلى استمرار عمل معبر " مخيم الوافدين "، وأن الكاميرات التى نصبها الجانب الروسى لرصد خروج المسلحين عبر المخيم تواصل عملها على مدار الساعة .