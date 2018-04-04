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القيادة الوسطى الأمريكية: الحرب ضد "داعش" فى العراق وسوريا لم تنته

الأربعاء، 04 أبريل 2018 09:19 ص
القيادة الوسطى الأمريكية: الحرب ضد "داعش" فى العراق وسوريا لم تنته قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل


أ ش أ
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أكد قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، أن الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابى لم تنته بعد رغم تحرير 90% من الأراضى التى كان يسيطر عليه التنظيم فى كل من العراق وسوريا.

وقال فوتيل - فى كلمة له بمعهد "السلام الأمريكى" نقلتها قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية - إن القوات الأمريكية ستلعب دورا فى حفظ استقرار سوريا على المدى الطويل، مؤكدا أن المهمة الأصعب أمام القوات الأمريكية الآن هى الحفاظ على استقرار سوريا والعراق.

وأضاف أن "الوضع بسوريا أكثر تعقيدا وذلك نظرا لاستمرار تواجد داعش، وعلى الولايات المتحدة مواصلة الضغط على هذا التنظيم الإرهابى، كما علينا أن نواصل النظر فى كيفية التعامل مع قضية داعش لننظر الى قوات سوريا الديمقراطية، ومن الأهمية بمكان إدراك أن ما يقرب من نصف هذه القوات هم من العرب".

واستطرد "علينا أن نتعامل مع الموقف الذى نحن بصدده الآن على الأرض، واعتقد أننا أثبتنا قدراتنا على التكيف مع الظروف التى نجد أنفسنا أمامها، وسنواصل هدفنا للضغط على داعش، ومعالجة التوترات الحالية فى مناطق أخرى من شمال سوريا".


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