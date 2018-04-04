القوات الشرعية اليمنية تأسر أكثر من 20 متمردا حوثيا شمالى لحج







صنعاء (أ ش أ)

أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأربعاء، بمقتل عدد من مليشيات الحوثى بينهم قيادى فى اشتباكات مع قوات الشرعية اليمنية فى جبهة حيس على الساحل الغربى باليمن .

وقالت المصادر وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية إن قوات الشرعية أسرت أكثر من 20 متمردا حوثيا من جبهة كرش شمالى محافظة لحج جنوب شرق صنعاء .

وكانت طائرات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، قد دمرت مخزنا للسلاح تابع لميليشيات الحوثى فى معسكر الدفاع الساحلى على جبهة الساحل الغربى .