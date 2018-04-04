القوات الشرعية اليمنية تأسر أكثر من 20 متمردا حوثيا شمالى لحج

القوات الشرعية اليمنية تأسر أكثر من 20 متمردا حوثيا شمالى لحجالأربعاء، 04 أبريل 2018 11:25 ص
الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
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أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأربعاء، بمقتل عدد من مليشيات الحوثى بينهم قيادى فى اشتباكات مع قوات الشرعية اليمنية فى جبهة حيس على الساحل الغربى باليمن .
وقالت المصادر وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية إن قوات الشرعية أسرت أكثر من 20 متمردا حوثيا من جبهة كرش شمالى محافظة لحج جنوب شرق صنعاء .
وكانت طائرات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، قد دمرت مخزنا للسلاح تابع لميليشيات الحوثى فى معسكر الدفاع الساحلى على جبهة الساحل الغربى .
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