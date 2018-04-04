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الأربعاء، 04 أبريل 2018 12:38 م
خالد صلاح
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القوات الشرعية اليمنية تأسر أكثر من 20 متمردا حوثيا شمالى لحج

الأربعاء، 04 أبريل 2018 11:25 ص
القوات الشرعية اليمنية تأسر أكثر من 20 متمردا حوثيا شمالى لحج الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية


صنعاء (أ ش أ)
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أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأربعاء، بمقتل عدد من مليشيات الحوثى بينهم قيادى فى اشتباكات مع قوات الشرعية اليمنية فى جبهة حيس على الساحل الغربى باليمن .

وقالت المصادر وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية إن قوات الشرعية أسرت أكثر من 20 متمردا حوثيا من جبهة كرش شمالى محافظة لحج جنوب شرق صنعاء .

وكانت طائرات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، قد دمرت مخزنا للسلاح تابع لميليشيات الحوثى فى معسكر الدفاع الساحلى على جبهة الساحل الغربى .

 


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