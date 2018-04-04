الفرنسية: نيابة أمن الدولة السودانية تتهم صادق المهدى بالتحالف مع متمردين

الفرنسية: نيابة أمن الدولة السودانية تتهم صادق المهدى بالتحالف مع متمردينالأربعاء، 04 أبريل 2018 08:02 ص
الصادق المهدى
إضافة تعليق
قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن نيابة أمن الدولة السودانية، اتهمت أمس الثلاثاء، زعيم حزب المعارضة الرئيسى الصادق المهدى بالتحالف مع مجموعات متمردة.
ونقلت الوكالة عن "المركز السودانى للخدمات الصحفية" أن "نيابة أمن الدولة وجّهت بتقييد دعاوى جنائية فى مواجهة الصادق المهدى رئيس حزب الأمة بسبب التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة".
إضافة تعليق
أسئلة اليوم الشائعة.. هل تضع وزارة التربية والتعليم ضوابط للأنشطة بعد عرض الساحر فى الدقهلية؟.. كيف استعدت حديقة الميريلاند لاستقبال شم النسيم؟.. وأين ذهب 783 اختراعا تم تسجيلها فى مصر خلال العشر سنوات الأخيرة؟
المملكة العربية السعودية ترشح أسامة نقلى سفيرا بالقاهرة.. عمل بسفارة المملكة فى واشنطن 9 سنوات.. عضو بهيئة الإذاعة والتلفزيون وبمجلس رئاسة وكالة الأنباء السعودية.. إسهاماته عديدة بمنظمة اليونسكو
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة