الفرنسية: نيابة أمن الدولة السودانية تتهم صادق المهدى بالتحالف مع متمردين







(أ ف ب)

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن نيابة أمن الدولة السودانية، اتهمت أمس الثلاثاء، زعيم حزب المعارضة الرئيسى الصادق المهدى بالتحالف مع مجموعات متمردة.

ونقلت الوكالة عن "المركز السودانى للخدمات الصحفية" أن "نيابة أمن الدولة وجّهت بتقييد دعاوى جنائية فى مواجهة الصادق المهدى رئيس حزب الأمة بسبب التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة".